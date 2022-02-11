McLaren рассказала, почему решила изменить расцветку машины

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В пятницу команда Формулы 1 McLaren представила новую машину, расцветка которой стала более яркой в сравнении с прошлым сезоном.

Коллектив заявил, что решил изменить традиционный дизайн, дабы представить зрителям что-то особенное к началу новой эры Ф1. Более того, команда отметила, что получила множество восторженных отзывов о так называемой специальной ливрее Gulf, использованной McLaren во время Гран При Монако 2021 года.

«Мы совершенствовали нашу расцветку с тех пор, как вернулись к оттенку папайи, – отметил глава команды Зак Браун. – Сейчас мы хотели что-то очень яркое и немного отличающееся от цвета прошлого года. Специальные ливреи, которые мы делали для этапов в Монако и Абу-Даби, очень понравились болельщикам.

Так что это просто естественная эволюция расцветки, а также попытка убедиться, что на машине будут выделяться все наши корпоративные партеры».

Браун добавил, что появление данных цветов не было вызвано каким-либо увеличением уровня спонсорской поддержки со стороны нефтяной компании Gulf.

McLaren также использует такие же синие и оранжевые оттенки на машинах IndyCar и Extreme E. Коллектив считает, что одинаковые цвета помогут бренду «связать» гоночные программы друг с другом: теперь машины команды будет гораздо проще узнавать и в других сериях.