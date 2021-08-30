McLaren рассчитывает вернуть мотор Норриса после аварии
Двигатель, по предварительной оценке, уцелел
Ландо Норрис на Гран При Бельгии получил новую силовую установку. Она стала уже третьей за сезон, то есть последней, которую пилот может использовать без штрафа на стартовой решетке.
При этом, в квалификации Норрис попал в сильную аварию и мотор пришлось заменить на тот, что был установлен до него. Однако в McLaren еще надеются использовать тот двигатель, что попал в аварию.
«Понятно, что мотор детально проверили, как только сняли с машины, – рассказал глава McLaren Андреас Зайдль. – В целом, кажется, он в порядке, но нужны еще проверки. Мы вернули второй двигатель в качестве меры предосторожности с целью использовать третий мотор в следующих гонках».
Зайдль также рассказал, как в аварии уцелело шасси Норриса: «Благодаря углу удара, монокок был в порядке, поэтому мы смогли использовать его и дальше. Но коробку передач пришлось менять».
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