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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

McLaren проведет Гран При Абу-Даби в специальной ливрее

Раскраску подготовила ливанская художница при поддержке спонсора коменды

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
McLaren проведет Гран При Абу-Даби в специальной ливрее
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Анна Танглс сохранила основные цвета, оранжевый и синий, но дополнила однотонную раскраску понтонов и переднего крыла переплетением линий и несколькими свежими мазками.

Проект представили в среду вечером накануне Гран При Абу-Даби в рамках проекта Drive by Change («Движимые переменами»), который стал результатом сотрудничества команды с брендом Vuse, принадлежащим табачному концерну BAT. 

«Я всю жизнь была поклонницей Формулы 1, – рассказала художница. – Но никогда не верила, что однажды моя работа появится на Гран При – и вот благодаря Driven by Change это случилось.

В прошлом году McLaren уже выступала на «Яс-Марине» в особой раскраске.

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Фотограф: McLaren

Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
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Фотограф: McLaren

Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
3/13

Фотограф: McLaren

Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
4/13

Фотограф: McLaren

Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
5/13

Фотограф: McLaren

Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
6/13

Фотограф: McLaren

Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Детали ливреи McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
7/13

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
8/13

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
9/13

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
10/13

Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
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Фотограф: McLaren

Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
Ливрея McLaren MCL36 для Гран При Абу-Даби
12/13

Фотограф: McLaren

Анна Танглс с McLaren MCL36
Анна Танглс с McLaren MCL36
13/13

Фотограф: McLaren

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