McLaren проведет Гран При Абу-Даби в специальной ливрее

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Анна Танглс сохранила основные цвета, оранжевый и синий, но дополнила однотонную раскраску понтонов и переднего крыла переплетением линий и несколькими свежими мазками.

Проект представили в среду вечером накануне Гран При Абу-Даби в рамках проекта Drive by Change («Движимые переменами»), который стал результатом сотрудничества команды с брендом Vuse, принадлежащим табачному концерну BAT.

«Я всю жизнь была поклонницей Формулы 1, – рассказала художница. – Но никогда не верила, что однажды моя работа появится на Гран При – и вот благодаря Driven by Change это случилось.

В свободное время я тренируюсь и стараюсь вдохновить других художников, особенно женщин с Ближнего Востока, проявлять свои страсти и умения. Для меня большая честь быть частью этого сообщества и поддерживать расширение их прав и возможностей».

В прошлом году McLaren уже выступала на «Яс-Марине» в особой раскраске.

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