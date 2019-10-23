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Формула 1 / Новость

McLaren продолжит улучшать машину 2019 года

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McLaren продолжит улучшать машину 2019 года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
23 окт. 2019 г., 09:01

Команда из Уокинга подготовит еще несколько обновлений машины к следующим Гран При, стремясь сохранить четвертое место в Кубке конструкторов.

Под конец гоночного сезона команды Формулы 1 ищут компромисс в распределении ресурсов. Одни бросают работу над своей машиной и вкладывают все силы в разработку новой, а другие продолжают привозить обновления даже на финальные Гран При.

В McLaren, которая собралась серьезно изменить концепцию автомобиля в 2020-м, избрали второй путь. За четыре гонки до конца сезона британский коллектив идет на четвертом месте в чемпионате, а ближайшие соперники из Renault уступают ему лишь 34 очка – и уступать это преимущество в McLaren не намерены.

«Судя по последним трем-четырем гонкам, у нас явно четвертая по силе машина, – сказал руководитель коллектива Андреас Зайдль. – Думаю, финиш на четвертом месте по итогам сезона в наших руках. Для команды это стало бы большим достижением. Но в то же время важно упорно работать над машиной следующего года, чтобы сделать следующий шаг.

Таким образом, мы все еще продолжаем улучшать машину и лучше ее понимать. Японский этап сложился для нас здорово, но мы привезем некоторые новинки и на следующие гонки. Тем не менее, большая часть команды уже работает над машиной 2020-го».

В последний раз McLaren финишировала в первой четверке Кубка конструкторов в 2012 году, когда в ее составе выступали Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон, выигравшие семь Гран При. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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