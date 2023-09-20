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McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года

Австралиец настолько впечатлил команду в дебютном сезоне, что его решили оставить в Уокинге на три следующих года

Джонатан Нобл
Автор:
Оскар Пиастри, McLaren

Изначальное соглашение Оскара Пиастри с McLaren было рассчитано на два года, до конца 2024-го – такой срок стал одним из условий, позволивших команде увести гонщика у Alpine.

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Однако после успешных выступлений в нынешнем чемпионате, где молодой гонщик очень достойно смотрится на фоне своего напарника Ландо Норриса и поднялся на подиум спринта в Спа, последовали логичные действия – в среду McLaren официально объявила о продлении сотрудничества с ним еще на два года.  

Пресс-служба приводит слова гонщика: «Неизменная вера команды приносит мне невероятное ощущение собственной ценности, а желание связать с ней долговременное будущее не вызывало вопросов. Такая востребованность после всего половины сезона значит для меня очень много».

Контракт Ландо Норриса с McLaren действует до конца 2025-го, то есть состав команды останется останется неизменный как минимум на два следующих года. Впрочем, в последнее время в паддоке усилились разговоры о стремлении Aston Martin переманить британца. 

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