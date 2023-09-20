McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года

Изначальное соглашение Оскара Пиастри с McLaren было рассчитано на два года, до конца 2024-го – такой срок стал одним из условий, позволивших команде увести гонщика у Alpine.

Однако после успешных выступлений в нынешнем чемпионате, где молодой гонщик очень достойно смотрится на фоне своего напарника Ландо Норриса и поднялся на подиум спринта в Спа, последовали логичные действия – в среду McLaren официально объявила о продлении сотрудничества с ним еще на два года.

Пресс-служба приводит слова гонщика: «Неизменная вера команды приносит мне невероятное ощущение собственной ценности, а желание связать с ней долговременное будущее не вызывало вопросов. Такая востребованность после всего половины сезона значит для меня очень много».

Контракт Ландо Норриса с McLaren действует до конца 2025-го, то есть состав команды останется останется неизменный как минимум на два следующих года. Впрочем, в последнее время в паддоке усилились разговоры о стремлении Aston Martin переманить британца.