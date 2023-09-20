McLaren продлила контракт с Пиастри до 2026 года
Австралиец настолько впечатлил команду в дебютном сезоне, что его решили оставить в Уокинге на три следующих года
Изначальное соглашение Оскара Пиастри с McLaren было рассчитано на два года, до конца 2024-го – такой срок стал одним из условий, позволивших команде увести гонщика у Alpine.
Однако после успешных выступлений в нынешнем чемпионате, где молодой гонщик очень достойно смотрится на фоне своего напарника Ландо Норриса и поднялся на подиум спринта в Спа, последовали логичные действия – в среду McLaren официально объявила о продлении сотрудничества с ним еще на два года.
Пресс-служба приводит слова гонщика: «Неизменная вера команды приносит мне невероятное ощущение собственной ценности, а желание связать с ней долговременное будущее не вызывало вопросов. Такая востребованность после всего половины сезона значит для меня очень много».
Контракт Ландо Норриса с McLaren действует до конца 2025-го, то есть состав команды останется останется неизменный как минимум на два следующих года. Впрочем, в последнее время в паддоке усилились разговоры о стремлении Aston Martin переманить британца.
Поребрики во втором повороте «Сузуки» перекрасят ради Феттеля и пчел
Фото дня: Алонсо выступит на Гран При Японии в самурайском шлеме
Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях
Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Сингапура
Стартовая решетка Гран При Сингапура Стартовая решетка Гран При Сингапура
«В McLaren так не поступают». Норрису и Пиастри досталось от босса команды
«В McLaren так не поступают». Норрису и Пиастри досталось от босса команды «В McLaren так не поступают». Норрису и Пиастри досталось от босса команды
Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура
Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60
Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60 Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60
Самое важное:
Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии
Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии Гоночная математика: как Ферстаппену и Red Bull завоевать титул в Японии
Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины
Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины
Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре
Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре
«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull «Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.