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Формула 1 / Новость

McLaren продаст базу за 240 млн долларов

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

При этом команда останется в Уокинге как минимум на 20 лет

McLaren продаст базу за 240 млн долларов

Команда Формулы 1 McLaren нашла покупателя для своей базы в Уокинге. Американская компания Global Net Lease приобретет ее за 170 млн фунтов (примерно 240 млн долларов). Сделка должна быть закрыта до конца июня этого года. 

McLaren решила продать базу в прошлом году, когда испытывала проблемы с финансами. В итоге в команде решили продать свою базу, и тут же взять ее назад в аренду. С нынешними покупателями McLaren договорилась о 20-летней аренде после продажи. 

При этом стоит отметить, что со времени выставления базы на продажу McLaren уже существенно улучшила свое финансовое положение, получив заем от бахрейнского банка на $ 210 млн, и продав долю в команде компании MSP Sports Capital за $ 260 млн.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

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