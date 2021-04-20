McLaren продаст базу за 240 млн долларов

Команда Формулы 1 McLaren нашла покупателя для своей базы в Уокинге. Американская компания Global Net Lease приобретет ее за 170 млн фунтов (примерно 240 млн долларов). Сделка должна быть закрыта до конца июня этого года.

McLaren решила продать базу в прошлом году, когда испытывала проблемы с финансами. В итоге в команде решили продать свою базу, и тут же взять ее назад в аренду. С нынешними покупателями McLaren договорилась о 20-летней аренде после продажи.

При этом стоит отметить, что со времени выставления базы на продажу McLaren уже существенно улучшила свое финансовое положение, получив заем от бахрейнского банка на $ 210 млн, и продав долю в команде компании MSP Sports Capital за $ 260 млн.