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Формула 1 / Новость

McLaren продаст базу в Уокинге. Но уверяет, что это не помешает команде Ф1

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McLaren продаст базу в Уокинге. Но уверяет, что это не помешает команде Ф1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава британской команды Андреас Зайдль объяснил, что смена собственника Технологического центра будет лишь юридической операцией

Последствия финансовых сложностей, с которыми McLaren столкнулась весной, продолжают оказывать влияние на работу команды. Если на гоночных трассах у ее пилотов все складывается очень неплохо – Ландо Норрис и Карлос Сайнс уже по разу побывали на подиуме, – то с бюджетом все куда сложнее.

Телеканал Sky News недавно сообщил, что McLaren собирается выручить средства за счет продажи своей базы, Технологического центра. При этом сделка составлена так, что компания продолжит работу на прежнем месте, но будет платить аренду новому собственнику. Стоимость продажи оценивалась в 200 миллионов фунтов.  

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По словам руководителя McLaren Андреаса Зайдля, все эти изменения никак не повлияют на работу команды, а сам процесс продажи был запланирован уже давно.

«Это просто часть стратегии рефинансирования, о которой Группа McLaren объявила в этом году, – объяснил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Происходящее никак не скажется на нашей повседневной работе в Ф1. И это все, что я могу сказать».

Чуть позже команда выпустила официальное заявление по этому поводу.

«Потенциальные сделки по продаже и обратной аренде нашей глобальной штаб-квартиры, а равно назначение банков для консультирования по вопросам реструктуризации долга и увеличения капитала, являются частью комплексной стратегии рефинансирования, о которой мы объявили ранее в этом году, – гласит документ. – Основываясь на краткосрочных мерах, которые мы реализовали летом, эти инициативы укрепят баланс и обеспечат устойчивую платформу для долгосрочного роста и инвестиций McLaren Group.

Предлагаемая продажа с обратной арендой отражает передовой опыт ведущих компаний и не повлияет на нашу повседневную деятельность».

Технологический центр McLaren в Уокинге считается одним из самых известных зданий, в которых базируются команды Формулы 1. Он построен по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера.

Инициатором строительства еще в 1995 году выступил тогдашний босс команды Рон Деннис, полноценная эксплуатация новой базы началась в 2003-м. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

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