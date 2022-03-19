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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

McLaren: Проблемы с тормозами выбили нас из графика

Технический директор команды также отметил, что одна из проблем заключается в отсутствии сцепления

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
McLaren: Проблемы с тормозами выбили нас из графика
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Ни один из гонщиков McLaren не прошел в третий сегмент квалификации в Бахрейне: Ландо Норрис закончил сессию только 13-м, а Даниэль Риккардо остался 18-м.

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Такие результаты оказались довольно неожиданными, поскольку по итогам первой части предсезонных тестов в Барселоне сложилось мнение, что коллектив сможет в новом сезоне бороться с Ferrari за первые позиции.

Технический директор команды Джеймс Ки отметил, что против McLaren сыграли несколько факторов. «Барселона была довольно позитивной и помогла нам проявить сильные стороны, которые у нас есть на данный момент, – сказал Ки. – Здесь, я должен сказать, мы оказались удивлены. Это был сложный уик-энд для нас, и мы определенно начали его в ранге отстающих из-за тех проблем с тормозами.

Мы знали, что передние тормоза были близки к перегреву, но здесь их температура просто взлетела настолько, что мы и не ожидали. Так что все это отняло очень много времени. Конечно, это означало, что мы “застряли” в гараже, пытаясь сделать так, чтобы все пришло в норму. Поэтому мы не смогли отработать здесь все то, что планировали по программе изначально.

Сама машина работает хорошо и с точки зрения аэродинамики, и с точки зрения механических вещей. Нам нужно найти больше сцепления с трассой – эта проблема проявляла себя меньше в Барселоне, потому что повороты на той трассе больше подходят нашему автомобилю, в то время как здесь произошла обратная ситуация».

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