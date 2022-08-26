McLaren привезла в Спа новинки для максимальной скорости
Новые детали должны усилить MCL36 на длинных прямых арденской трассы
Все команды Ф1 подготовили к бельгийскому этапу специальную конфигурацию машин, отвечающую вызовам трассы «Спа-Франкоршам», где средняя скорость по ходу круга приближается к 250 км/ч.
Для McLaren длинные прямые и скоростные повороты в нынешнем сезоне представляют значительную сложность. Исправить ситуацию призваны обновления, подготовленные к уик-энду.
Из традиционного документа FIA следует, что команда будет использовать усовершенствованные версии сразу восьми элементов – это максимальное количество новинок в пелотоне.
Изменения затронули заднее антикрыло, плоскости которого получили близкий к нулевому угол атаки, а также несущее крыло в нижней части шасси и элементы поблизости от задних колес.
Капот двигателя стал более «обтягивающим», так как проблем с охлаждением из-за нежаркой погоды возникнуть не должно. Это позволило дополнительном снизить лобовое сопротивление и повысить максимальную скорость.
Детали задней части McLaren MCL36
Фото: Люк Смит
Также в McLaren обновили диффузор, добавили с его внешней стороны новый открылок а днище в задней части изменили так, чтобы добавить прижимной силы.
Для оптимизации протекания потоков рычаги передней подвески получили новые углепластиковые кожухи
Сейчас команда ведет сражение с Alpine за четвертое место в Кубке конструкторов – французы впереди на четыре очка. Примечательно, что в Энстоуне в этом году избрали подход с небольшими, но постоянными обновлениями машины.
К Спа у A521 были изменены воздухозаборники задних тормозов, а днище получило небольшие доработки за счет расположения и геометрии элементов.
Детали передней части McLaren MCL36
Фото: Люк Смит
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