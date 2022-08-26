McLaren привезла в Спа новинки для максимальной скорости

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Все команды Ф1 подготовили к бельгийскому этапу специальную конфигурацию машин, отвечающую вызовам трассы «Спа-Франкоршам», где средняя скорость по ходу круга приближается к 250 км/ч.

Для McLaren длинные прямые и скоростные повороты в нынешнем сезоне представляют значительную сложность. Исправить ситуацию призваны обновления, подготовленные к уик-энду.

Из традиционного документа FIA следует, что команда будет использовать усовершенствованные версии сразу восьми элементов – это максимальное количество новинок в пелотоне.

Изменения затронули заднее антикрыло, плоскости которого получили близкий к нулевому угол атаки, а также несущее крыло в нижней части шасси и элементы поблизости от задних колес.

Капот двигателя стал более «обтягивающим», так как проблем с охлаждением из-за нежаркой погоды возникнуть не должно. Это позволило дополнительном снизить лобовое сопротивление и повысить максимальную скорость.

Детали задней части McLaren MCL36 Фото: Люк Смит

Также в McLaren обновили диффузор, добавили с его внешней стороны новый открылок а днище в задней части изменили так, чтобы добавить прижимной силы.

Для оптимизации протекания потоков рычаги передней подвески получили новые углепластиковые кожухи

Сейчас команда ведет сражение с Alpine за четвертое место в Кубке конструкторов – французы впереди на четыре очка. Примечательно, что в Энстоуне в этом году избрали подход с небольшими, но постоянными обновлениями машины.

К Спа у A521 были изменены воздухозаборники задних тормозов, а днище получило небольшие доработки за счет расположения и геометрии элементов.

Детали передней части McLaren MCL36 Фото: Люк Смит

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