McLaren привезла в Муджелло носовой обтекатель в стиле Mercedes

Карлос Сайнс испытывал в первой сессии новое конструкторское решение. Оно появилось на его машине на довольно короткое время.

Решение носового обтекателя на его машине очень похоже на используемое Mercedes. Это довольно узкий обтекатель, который оставляет значительное место в нижней части для размещения «бивней» – крупных элементов для контроля за воздушными потоками.

Чтобы иметь возможность использовать такой вариант по ходу этапа, команде даже пришлось проходить дополнительный краш-тест. Решение опробовать новинку именно в Муджелло объясняется тем, что с 30 сентября вступает в силу глобальный запрет на доработки – и в команде хотят до этого срока определиться с направлением работы на будущее.

По словам главы McLaren Андреаса Зайдля, в аэродинамической трубе обтекатель показал хорошие результаты, потому теперь очень важно оценить его эффективность на реальной трассе.

«Мы просто хотим получить побольше данных, – сказал немец в четверг в Муджелло. – В трубе мы нашли очень интересное направление, так что теперь нам требуется подтверждение. Это позволит решить, что именно мы хотим подготовить позже в нынешнем сезоне».

Как объяснил Зайдль, пока в McLaren не готовы использовать новый обтекатель по ходу всего Гран При, но если он хорошо покажет себя в Муджелло, то может полноценно вернуться за машину до конца сезона.

«Пока он не в том состоянии, чтобы гоняться, – сказал Андреас. – Сегодня у нас экспериментальные тесты. Нужно больше данных для сравнения и дальнейших действий.

Если все позитивно, надеюсь, мы сможем вернуть этот обтекатель через две или три гонки. Надеюсь, он даст явную прибавку, чтобы стать стандартным».