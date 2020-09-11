Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

McLaren привезла в Муджелло носовой обтекатель в стиле Mercedes

Поделились
Комментарии
McLaren привезла в Муджелло носовой обтекатель в стиле Mercedes
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В пятничных тренировках Гран При Тосканы на MCL35 появился узкий «нос» – если он оправдает ожидания команды, то останется на сезон-2021

Карлос Сайнс испытывал в первой сессии новое конструкторское решение. Оно появилось на его машине на довольно короткое время. 

Решение носового обтекателя на его машине очень похоже на используемое Mercedes. Это довольно узкий обтекатель, который оставляет значительное место в нижней части для размещения «бивней» – крупных элементов для контроля за воздушными потоками. 

Чтобы иметь возможность использовать такой вариант по ходу этапа, команде даже пришлось проходить дополнительный краш-тест. Решение опробовать новинку именно в Муджелло объясняется тем, что с 30 сентября вступает в силу глобальный запрет на доработки – и в команде хотят до этого срока определиться с направлением работы на будущее. 

По словам главы McLaren Андреаса Зайдля, в аэродинамической трубе обтекатель показал хорошие результаты, потому теперь очень важно оценить его эффективность на реальной трассе. 

«Мы просто хотим получить побольше данных, – сказал немец в четверг в Муджелло. –  В трубе мы нашли очень интересное направление, так что теперь нам требуется подтверждение. Это позволит решить, что именно мы хотим подготовить позже в нынешнем сезоне».

Как объяснил Зайдль, пока в McLaren не готовы использовать новый обтекатель по ходу всего Гран При, но если он хорошо покажет себя в Муджелло, то может полноценно вернуться за машину до конца сезона. 

«Пока он не в том состоянии, чтобы гоняться, – сказал Андреас. – Сегодня у нас экспериментальные тесты. Нужно больше данных для сравнения и дальнейших действий.  

Если все позитивно, надеюсь, мы сможем вернуть этот обтекатель через две или три гонки. Надеюсь, он даст явную прибавку, чтобы стать стандартным».

Читайте также:

Носовой обтекатель и переднее крыло McLaren MCL35

Носовой обтекатель и переднее крыло McLaren MCL35

Фото: Джорджо Пиола

Сафнауэр: Мы все решили по Пересу и Феттелю только два дня назад

Предыдущая новость

Сафнауэр: Мы все решили по Пересу и Феттелю только два дня назад

Следующая новость

Феттель украсил свой новый шлем чертежами

Феттель украсил свой новый шлем чертежами
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Самое важное:

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

5
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.