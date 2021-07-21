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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

McLaren привезет обновления машины в Венгрию

Автор:
, Редактор Ф1

В Уокинге не готовы отказаться от борьбы за третье место в Кубке конструкторов

McLaren привезет обновления машины в Венгрию

После подиума на Гран При Великобритании Ferrari до 15 очков сократила отставание от McLaren в борьбе за третье место в Кубке конструкторов. Скудерия смогла добиться серьезного улучшения после Гран При Франции, и теперь в McLaren тоже ждут обновлений машины на ближайшем этапе.

«В Венгрию мы привезем обновления на машину, чтобы остаться в этой борьбе, – сказал Зайдль. – Для нас здорово, что мы идем третьими в чемпионате, а 163 очка в 10 гонках это большой шаг вперед в сравнении с прошлым годом. Этим я доволен».

В этом сезоне McLaren уже добилась серьезного улучшения – год назад она за столько же этапов набрала 106 очков. Но Ferrari смогла прибавить сильнее, после худшего сезона за 40 лет вернувшись в борьбу за топ-3. По мнению Зайдля, в этом нет ничего удивительного:

«Я не удивлен улучшениями, которых они могут добиться по ходу сезона. Ведь это сильная команда с двумя сильными пилотами. И у них есть все ресурсы, чтобы реагировать на проблемы. У них опытная команда, так что борьба будет жесткой до самого конца».

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