McLaren привез на вторую серию тестов новое днище

Перед началом второй серии предсезонных тестов команда McLaren установила на свой новый автомобиль MCL35 новую версию днища.

От использовавшегося на прошлой неделе варианта новый отличается прежде всего очертаниями диффузора, а если быть более точным – внешних зон этого элемента. От них зависит уровень прижимной силы, которую генерирует диффузор – и в теории конструкторы болида Формулы 1 должны стремиться к повышению этого показателя. Однако в McLaren, похоже, решили пожертвовать «зацепом» ради других преимуществ.

По словам наблюдателей, предыдущая версия днища обеспечивала больший пиковый уровень прижимной силы – однако ее эффективность была недостаточно стабильной. В части – сильно зависела от дорожного просвета. Новый вариант не так эффективен, зато обеспечивает необходимый уровень прижимной силы в более широком диапазоне и менее чувствителен к настройкам подвески.