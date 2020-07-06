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Формула 1 / Новость

McLaren пришлось оправдываться за Норриса. Он охлаждал лоб, чтобы пройти в паддок

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McLaren пришлось оправдываться за Норриса. Он охлаждал лоб, чтобы пройти в паддок
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
6 июл. 2020 г., 11:20

В сети появилось видео, на котором Ландо и его тренер не могут с первого раза пройти антивирусный контроль. Команда объяснила, что не все тут так однозначно

Радость от первого в карьере подиума, добытого на Гран При Австрии, для Ландо Норриса оказалась омрачена коротким видеороликом, снятым на входе в паддок «Ред Булл Ринга».

На нем видно, как британец и его тренер не могут попасть внутрь, так как сенсор температуры при их проверке выдает слишком высокое значение. Соглаcно протоколу FIA, в этом случае ни один человек не имеет права заходить на территорию автодрома.

Однако на опубликованном видео Норрис с тренером прикладывают ко лбу бутылку с холодной водой, успешно выдерживают повторную проверку и продолжают путь.

 

Этот эпизод заставил многих усомниться в действенности карантинных мер – если так легко попасть в паддок с повышенной температурой, не являются ли принятые шаги простой фикцией?

По этой причине команде McLaren пришлось выступить с официальным разъяснением. В нем говорится, что коллектив со всей серьезностью относится к соблюдению ограничительных мер, а видео было сделано не в субботу, как говорится в описании, а в четверг. Кроме того, оно смонтировано из фрагментов, которые были сделаны в разницей во времени.

Из документа McLaren следует, что перед тем, как подойти на проверку, Ландо с тренером около десяти минут беседовали, стоя на открытой площадке. После этого индикатор показал у обоих температуру в 50 градусов Цельсия.

Команда отметила, что нормальным считается показатель в 37 градусов, а уже при 44 наступает смерть – поэтому в данном случае совершенно точно имело место некорректное измерение.   

По ходу обсуждения ситуации с официальными лицами автодрома тренер гонщика попросил замерить температуру виска или внутренней поверхности уха, которая оказалась гораздо ниже. Затем, приложив бутылку ко лбу, оба смогли добиться показания в 30 градусов. 

В итоге, пробыв некоторое время в тени, пилот и тренер прошли контрольный замер, который зафиксировал нормальную температуру в области виска. После этого обоих пропустили внутрь.

В McLaren добавили, что все сотрудники в преддверии Гран При прошли несколько тестирований. Два последних состоялись в понедельник и среду перед стартом уик-энда и не принесли ни одного положительного результата. Вместе с остальными проверялись и Ландо с тренером.

По ходу самого Гран При Формула 1 провела в общей сложности более 6000 тестов – все они оказались отрицательными.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Автор Джонатан Нобл

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