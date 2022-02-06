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Формула 1 Новости

Де ла Роса: В 2005 году мне поручили позвать Алонсо в McLaren

Именно Педро де ла Роса сказали отправить Фернандо предложение – причем обязательно до того, как Алонсо станет чемпионом мира

Де ла Роса: В 2005 году мне поручили позвать Алонсо в McLaren
Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор
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В 2005 году Фернандо Алонсо завоевал свой первый титул, на тот момент став самым молодым чемпионом Формулы 1 в возрасте 24 лет, 1 месяца и 27 дней. К тому моменту испанец уже проявил себя в качестве перспективного и сильного гонщика – поэтому мало кого удивило, что два года спустя, после еще одного титула, Алонсо перешел в McLaren и стал напарником перспективного новичка Льюиса Хэмилтона.

Однако бывший пилот Ф1 Педро де ла Роса рассказал, что коллективу было важно заинтересовать Фернандо еще до чемпионского триумфа испанца.

«Перед Гран При Бразилии 2005 года мы предложили Фернандо контракт на 2007-й, – рассказал изданию DAZN де ла Роса, работавший в тот момент тест-пилотом McLaren. – Тогда мне позвонил босс команды Рон Деннис и сказал следующее: “Педро, я хочу, чтобы ты предложил Фернандо соглашение на 2007-й. Я знаю, что в следующем сезоне он поедет за Renault”.

Я пообещал, что сделаю это в понедельник, после гонки. Но он настоял: “Педро, мне кажется, ты меня не понял. Это предложение должно быть сделано до того, как он станет чемпионом мира. Я хочу, чтобы Фернандо знал, что мы в нем заинтересованы уже сейчас, еще до выигранного им титула. Потом все захотят увидеть его в своей команде: но я желаю пригласить его заранее”.

Самое смешное, что у меня не было даже номера Фернандо: тогда я с ним никак не общался, поскольку мы были соперниками. Я был резервистом команды, но мне пришлось сделать Алонсо предложение перейти в McLaren, хотя я сам претендовал на место боевого пилота.

Но, думаю, в тот момент для Фернандо было очень важно получить предложение от такой команды, как McLaren».

Благодаря финишу на третьем месте по итогам гонки в Бразилии Алонсо стал чемпионом мира досрочно – за два этапа до конца сезона.

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