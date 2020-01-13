McLaren представит машину на следующий день после Red Bull
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Об этом (якобы случайно) сообщил Ландо Норрис, устроив прямую трансляцию на YouTube-канале команды.
Вечером в понедельник Ландо Норрис запустил прямую трансляцию, чтобы показать болельщикам базу команды в Уокинге. Минуту спустя он попал в комнату, где на совещании обсуждались детали презентации новой машины, которая получит название MCL35.
«Что вы обсуждаете?», – спросил Норрис.
«Презентацию машины», – ответили ему.
«Презентацию машины? Я слышал, она пройдет 13 февраля. Зак [Браун] сказал мне, что 13-го...» – сказал Ландо и через несколько секунд остановил трансляцию.
Выглядело это так:
Вскоре McLaren официально подтвердила дату презентации и стала третьей командой, которая сделала это.
Известные даты презентаций:
|Команда
|Дата
|Ferrari
|11 февраля
|Red Bull Racing
|12 февраля (неофициально)
|McLaren
|13 февраля
|AlphaTauri
|14 февраля
|Haas
|19 февраля (неофициально)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
McLaren представит машину на следующий день после Red Bull
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