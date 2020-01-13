McLaren представит машину на следующий день после Red Bull

Вечером в понедельник Ландо Норрис запустил прямую трансляцию, чтобы показать болельщикам базу команды в Уокинге. Минуту спустя он попал в комнату, где на совещании обсуждались детали презентации новой машины, которая получит название MCL35.

«Что вы обсуждаете?», – спросил Норрис.

«Презентацию машины», – ответили ему.

«Презентацию машины? Я слышал, она пройдет 13 февраля. Зак [Браун] сказал мне, что 13-го...» – сказал Ландо и через несколько секунд остановил трансляцию.

Выглядело это так:

Вскоре McLaren официально подтвердила дату презентации и стала третьей командой, которая сделала это.

Известные даты презентаций: