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Формула 1 / Новость

McLaren представит машину на следующий день после Red Bull

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McLaren представит машину на следующий день после Red Bull
Автор:
13 янв. 2020 г., 14:45

Об этом (якобы случайно) сообщил Ландо Норрис, устроив прямую трансляцию на YouTube-канале команды.

Вечером в понедельник Ландо Норрис запустил прямую трансляцию, чтобы показать болельщикам базу команды в Уокинге. Минуту спустя он попал в комнату, где на совещании обсуждались детали презентации новой машины, которая получит название MCL35.

«Что вы обсуждаете?», – спросил Норрис. 

«Презентацию машины», – ответили ему.

«Презентацию машины? Я слышал, она пройдет 13 февраля. Зак [Браун] сказал мне, что 13-го...» – сказал Ландо и через несколько секунд остановил трансляцию.

Выглядело это так:

 

 

Вскоре McLaren официально подтвердила дату презентации и стала третьей командой, которая сделала это.

Известные даты презентаций:

Команда Дата
Italy Ferrari 11 февраля
Austria Red Bull Racing 12 февраля (неофициально)
United Kingdom McLaren 13 февраля
Italy AlphaTauri 14 февраля
United States Haas 19 февраля (неофициально)
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Денис Буденков

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