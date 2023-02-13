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McLaren представила новую машину MCL60

Презентация команды из Уокинга стала шестой в Ф1 – а ливрея шасси 2023 года сохранила знакомые цвета, хотя черного стало больше, чем оранжевого

Александр Кабановский
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McLaren представила новую машину MCL60
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В McLaren решили отойти от традиционной порядковой нумерации и присвоили новинке индекс MCL60 – ровно 60 лет назад гонщик и конструктор Брюс Макларен основал собственную гоночную команду. 

В остальном церемония в Уокинге получилась канонической: с очень трогательным роликом про Брюса, довольно непродолжительными разговорами – и стягиванием покрывала с реальной машины. Состав участников был в значительной степени новым, так как зимой команда сменила одного из пилотов и руководителя. 

Лишь Ландо Норрис остался в McLaren, где готовится начать пятый сезон. Его новым напарником стал дебютант Ф1 Оскар Пиастри, право заключить контракт с которым команда выиграла у Alpine в суде, а место ушедшего в Audi Андреаса Зайдля на командном мостике занял бывший исполнительный директор Андреа Стелла

Новинка MCL60 окрашена в привычные цвета, однако оранжевого стало куда меньше (хотя теперь именно в этот цвет окрашено заднее крыло), при этом довольно значительные участки кузовных панелей оставлены вовсе без ливреи – это популярный способ сэкономить вес.  

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McLaren MCL60

Фото: McLaren

Говоря о ливрее, Зайдль отметил: «Я бы сказал, наши инженеры нашли хороший компромисс. Им удалось облегчить некоторые области машины, так что мы смогли окрасить больше участков оранжевым и белым вместо того, чтобы убирать цвет».

В техническом плане машина стала развитием прошлогодней модели. Ее понтоны стали компактней и получили большой «подрез» в нижней части. Это позволяет говорить, что подход к работе системы охлаждения стал не таким осторожным. 

При этом реальная машина, показанная в Уокинге, имела отличия от опубликованной командой на рендерах. На том шасси, что увидели гости церемонии, понтоны имели выраженную впадину сверху. В команде это объяснили активной доработкой, которая продолжается прямо сейчас и займет еще пару месяцев. 

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McLaren MCL60

Генеральный директор MсLaren Зак Браун отметил: «Мы выявили слабые места прошлогодней машины и приложили немало усилий, чтобы избавиться от них. 

Мне кажется, нам удалось закрыть большую часть вопросов, хотя в паре моментов мы пока все же не там, где хотим быть». 

Уже сегодня свою новую машину покажет Aston Martin. Следить за всем, что связано с презентациями, удобнее всего в нашем специальном разделе

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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