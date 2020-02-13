McLaren представила новую машину MCL35

McLaren стала единственной командой, выбравшей для презентации четверг 13 февраля. Автомобиль, который Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису предстоит пилотировать в гонках 2020 года, сохранил прежнюю оранжево-синюю цветовую гамму, визуально его отличает очень узкий носовой обтекатель.

«Прежде всего надо обратить внимание на матовое покрытие – по мне, так просто здорово смотрится, – сказал Сайнс вскоре после появления MCL35 перед публикой. – Но дело не только в цвете. Машина выглядит более стройной, более поджарой, чем в прошлом году – и мне это нравится».

Норрис добавил: «Мы были очень активно вовлечены в процесс создания машины – можно сказать, она была выстроена вокруг нас. Мы очень активно делились своим опытом и своими впечатлениями от прошлого сезона с инженерами. Так что в каком-то смысле я воспринимаю этот автомобиль как своего ребенка».

После расставания с Honda команда продолжит использовать двигатели Renault, но это сотрудничество закончится в конце года.

Сезон-2020 принес McLaren лидерство в средней группе пелотона и четвертую позицию в Кубке конструкторов. Сайнс стал третьим по итогам Гран При Бразилии, однако такой результат оказался следствием судейского решения, и на подиуме после финиша испанца не было.

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