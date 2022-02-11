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Формула 1 Новости

McLaren представила машину 2022 года, серьезно обновив ливрею

Модель MCL36 выкрашена не только в традиционный оранжевый, но и в голубой, также заметно больше стало черного

McLaren представила машину 2022 года, серьезно обновив ливрею
Алекс Калинаукас
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Команда из Уокинга стала четвертой в Формуле 1, показавшей свой автомобиль, построенный по новому регламенту.

Обводы MCL36 с узкими и длинными понтонами в общих чертах напомнили Aston Martin AMR22, представленный днем ранее. При этом в McLaren избрали вариант с не столь тонкой «талией» шасси перед задними колесами.

Можно говорить, что концептуально мы увидели уже третью по счету интерпретацию новых правил после AMR и «толстобокой» Haas (Red Bull, напомним, вместо своей машины показала перекрашенный шоу-кар FOM).

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McLaren MCL36

McLaren MCL36

Фото: McLaren

Выступать за рулем новинки в предстоит Ландо Норрису и Даниэлю Риккардо – первый в преддверии презентации продлил контракт с командой до 2025 года. 

Раскраску машины можно назвать средним арифметическим между традиционной схемой 2021 года и особой оранжево-голубой ливреей, которую команду использовала на Гран При Монако. От темно-синего цвета в McLaren отказались вовсе – в нынешнем варианте более отчетливо улавливаются нотки партнерства с Gulf.

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Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Ландо Норрис, McLaren MCL35M

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

По ходу презентации генеральный директор McLaren Зак Браун отметил: «Я рад, что мы одновременно представили три программы McLaren – в Формуле 1, IndyCar и Extreme E.

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McLaren MCL36

Фото: McLaren

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