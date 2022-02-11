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Команда из Уокинга стала четвертой в Формуле 1, показавшей свой автомобиль, построенный по новому регламенту.

Обводы MCL36 с узкими и длинными понтонами в общих чертах напомнили Aston Martin AMR22, представленный днем ранее. При этом в McLaren избрали вариант с не столь тонкой «талией» шасси перед задними колесами.

Можно говорить, что концептуально мы увидели уже третью по счету интерпретацию новых правил после AMR и «толстобокой» Haas (Red Bull, напомним, вместо своей машины показала перекрашенный шоу-кар FOM).

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McLaren MCL36 Фото: McLaren

Выступать за рулем новинки в предстоит Ландо Норрису и Даниэлю Риккардо – первый в преддверии презентации продлил контракт с командой до 2025 года.

Раскраску машины можно назвать средним арифметическим между традиционной схемой 2021 года и особой оранжево-голубой ливреей, которую команду использовала на Гран При Монако. От темно-синего цвета в McLaren отказались вовсе – в нынешнем варианте более отчетливо улавливаются нотки партнерства с Gulf.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

По ходу презентации генеральный директор McLaren Зак Браун отметил: «Я рад, что мы одновременно представили три программы McLaren – в Формуле 1, IndyCar и Extreme E.

Это первый такой случай не только для нашей команды, но и вообще для мира гонок. Мне очень приятно видеть, в каком восторге болельщики, готовые следовать за нами в следующей части этого приключения.

Команда Ф1 в прошлом году добилась значительного прогресса под руководством Андреаса Зайдля, а эра новых правил открывает нам реальные возможности.

Я рад видеть здесь Ландо и Даниэля, которым предстоит сражаться с соперниками за рулем MCL36.

McLaren MCL36 Фото: McLaren

Ландо в 2021-м сделал серьезный шаг вперед, четырежды побывав на подиуме, а Даниэль одержал сенсационную победу в Монце – напомнив команде, какие чувства приносит выигранная гонка.

В 2022-м мы рассчитываем опираться на этот фундамент для дальнейшего прогресса, чтобы еще больше сократить отставание от соперников впереди».

McLaren закончила минувший сезон четвертой в Кубке конструкторов, проиграв в концовке борьбу с Ferrari за третью строчку.

По словам технического директора Джеймса Ки, команда «может гордиться тем, что представила настоящую машину». Эти слова, без сомнений, стали подколкой в адрес Red Bull с ее макетом.

«Это тот самый автомобиль, который мы привезем [на тесты] в Барселону, – добавил Ки. – Да, некоторые мелочи мы предпочли сейчас скрыть, они относятся к самым важным областям шасси. Их вы увидите тогда, когда машина выйдет на трассу».

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