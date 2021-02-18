McLaren: Потери прижимной силы в этом году не будет

Изменения в правилах Формулы 1 не приведут к снижению прижимной силы болидов на 10 процентов, на которое рассчитывали FIA и организаторы чемпионата. Такое мнение на днях высказал Джеймс Ки – технический директор команды McLaren. По мнению британца, команды смогут выйти на прежний уровень прижимной силы уже в первых гонках нового сезона.

«Это не значит, что меры были бессмысленными – они сдержали прогресс, который имел место в последние годы. Иначе мы бы продвинулись еще дальше, – в частности сказал конструктор. – Но если говорить о тех самых 10 процентах, то уверен, что по ходу сезона большинство команд быстро выйдет на прежние показатели. Удастся ли все компенсировать к первой гонке – сказать сложно. Мы, например, по ощущениям, еще отстаем от уровня прошлого года.

Так или иначе, во-первых, можно оптимизировать детали, которые были затронуты изменениями. А во-вторых, можно поработать с другими деталями машины. Это непросто, это требует посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Все-таки мы долго работали с этими деталями в определенном направлении, а теперь правила вдруг резко все поменяли. К тому же, снижение прижимной силы сзади потребовали слегка “разгрузить” и переднюю часть машины, чтобы сохранить привычный баланс».

Напомним, что с целью уменьшить нагрузки на шины перед сезоном 2021 года правилами была упрощена конструкция днища и уменьшена его площадь – а также сокращены в размерах небольшие аэродинамические поверхности на тормозных воздухозаборниках и вертикальные стенки диффузора.