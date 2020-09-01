На Гран При Италии болиды команды McLaren будут украшены наклейками в честь Рэя Роу – старейшего сотрудника коллектива. Об этом журналистам рассказал руководитель команды Андреас Зайдль.

Роу, известный в команде по прозвищу Текс, пришел на работу в McLaren в 1965 году – то есть когда команда еще принадлежала ее основателю Брюсу Макларену. Британец выполнял в команде разные функции – в частности, в период подготовки к дебюту в Формуле 1 в 1966 году работал на фрезерном станке.

Помимо выполнения своих основных обязанностей, Роу принял участие в восстановлении автомобиля Austin 7, на котором Брюс Макларен одержал свою первую победу в возрасте 15 лет.

До недавнего времени Роу продолжал работу – хоть и c неполной занятостью – в подразделении, которое занимается сборкой коробок передач. Однако в этом году он решил окончательно уйти на пенсию.