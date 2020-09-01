McLaren посвятит выступление в Монце своему старейшему сотруднику (который жив и бодр)
Команда отметит заслуги механика, проработавшего на нее целых 55 лет
На Гран При Италии болиды команды McLaren будут украшены наклейками в честь Рэя Роу – старейшего сотрудника коллектива. Об этом журналистам рассказал руководитель команды Андреас Зайдль.
Роу, известный в команде по прозвищу Текс, пришел на работу в McLaren в 1965 году – то есть когда команда еще принадлежала ее основателю Брюсу Макларену. Британец выполнял в команде разные функции – в частности, в период подготовки к дебюту в Формуле 1 в 1966 году работал на фрезерном станке.
Помимо выполнения своих основных обязанностей, Роу принял участие в восстановлении автомобиля Austin 7, на котором Брюс Макларен одержал свою первую победу в возрасте 15 лет.
До недавнего времени Роу продолжал работу – хоть и c неполной занятостью – в подразделении, которое занимается сборкой коробок передач. Однако в этом году он решил окончательно уйти на пенсию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Команды
|McLaren
|Автор
|Кирилл Качнов