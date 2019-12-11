McLaren построит новый симулятор в 2020 году

Под руководством нового главы команды Андреаса Зайдля и пришедшего из Toro Rosso Джеймса Ки McLaren продолжает совершенствоваться. Когда-то симулятор в Уокинге и подходил под все требования, но теперь Ки признал, что тот устарел.

«У нас появится новый симулятор с панорамным экраном, – рассказал Ки о планах McLaren. – Он будет весьма сильно отличаться от того, что мы использовали ранее. В McLaren мы одними из первых начали заниматься этой областью, пользу которой потом признали все. Это большой проект. Надеюсь, что мы закончим работу [над симулятором] в будущем году.

Стоит отдать должное нынешнему симулятору. Ему уже много лет, и в чем-то он устарел, но это все еще очень полезный инструмент, он делает свою работу и был чрезвычайно эффективен в течение длительного времени.

Но технологии ушли вперед. Думаю, большинство команд уже понимают ограничения, которые создает первое и, возможно, второе поколение симуляторов. Технологии третьего поколения далеко ушли».

На вопрос Motorsport.com, какие именно улучшения несет симулятор третьего поколения McLaren, Ки сказал: «Лучшее моделирование машины, более быстрая обработка данных. Это позволяет проводить больше измерений.

Дело в том, что машина многомерна. Раньше аэро-карта представляла набор кривых на плоскости – а теперь плоскостей множество, они все так или иначе взаимодействуют. Задействуется множество данных, включая информацию по шинам, двигателю, подвеске. Чем больше вычислительной мощности, тем больше можно комбинировать эти эффекты и лучше воспроизводить работу машины.

Все команды стали лучше понимать, что гонщик должен чувствовать, чтобы воспроизвести реальную работу машины, поскольку на симуляторе не получится генерировать постоянные перегрузки.

Прошлые симуляторы были очень сильными в одних случаях и слабыми в других. Мы устраняем эти недостатки и делаем его лучше. В результате это должно дать лучшее представление о машине».

На симуляторе McLaren работают пилот Формулы Е Оливер Терви, а также гонщик Ф2 Сержиу Сетте Камара и победитель киберспортивного турнира Руди ван Бюрен.