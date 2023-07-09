McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной
В команде признали, что сильная суббота в Сильверстоуне стала следствием удачного совпадения факторов, но в дальнейшем рассчитывают ехать столь же быстро и в других ситуациях
Ландо Норрис и Оскар Пиастри вывели McLaren на первые полосы спортивных СМИ – на Гран При Великобритании гонщики McLaren добились права стартовать со второй и третьей позиций, пропустив в субботней квалификации только Макса Ферстаппена, которого, кажется, вообще невозможно остановить в нынешнем чемпионате.
Команде из Уокинга сыграло на руку сочетание условий, включая погоду и особенности трассы. Но также сказались и последние обновления машины MCL60.
«Безусловно, машина стала лучше, – объяснил Норрис. – В плане скорости и эффективности нам удалось сделать серьезный шаг вперед. Но я должен предупредить, что на других трассах нам будет сложнее. Слабые места машины пока никуда не делись, и они довольно серьезные.
Так что прежде всего нам надо разобраться с ними, чтобы выступать более стабильно».
Британец добавил: «Пока мы решили только 30% проблем нашей машины, а 70% – еще нет. Надо сделать ее еще быстрее, добавить прижима.
Такие выступления, как в этот раз, показывают: мы уже не так далеки от своих целей. Но остаются кое-какие особенности управляемости. Я бы сказал, что они присущи нашей машине уже лет пять. И мы испытываем из-за них сложности».
Оскар Пиастри, McLaren, Ландо Норрис, McLaren, после квалификации
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Глава McLaren Андреа Стелла поддержал пилота – по его словам, условия квалификации действительно помогли команде, но и собственный прогресс тоже принес плоды.
«Конечно, это особенность конкретной ситуации, – сказал итальянец. – Быстрые повороты, прохладные условия, [более жесткий] состав шин С3 – это именно те условия, которые нравятся нашей машине. С ними задок словно сам собой обретает сцепление, которого нам недостает в более жаркую погоду. Так что в этот раз погода была за нас.
Но в то же время, такие результаты стали следствием улучшений машины. Мы видим прибавку в прижимной силе, прежде всего в медленных поворотах, где мы теперь конкурентоспособны.
Но анализ GPS показывает, что некоторые соперники по-прежнему быстрее, так что нам есть, над чем работать».
Говоря об ожиданиях от гонки, он добавил: «Мы смогли добавить машине аэродинамической эффективности, но пока не очень заметно продвинулись в гоночном темпе и универсальности относительно условий.
Потому я ожидаю, что [в гонке] Ferrari и, возможно, Mercedes будут быстрее нас. Посмотрим еще, что получится у Aston Martin. Многое будет зависеть от условий. Если погода останется прохладной – это сыграет нам на руку».
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
Одной левой. Макс признал, что проводит уик-энд с травмой руки
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом
Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом
Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard
Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard Норрис не понял, почему на пит-стопе ему поставили Hard
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях
Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене
Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
«Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren «Поставьте их машину рядом с Red Bull. Они одинаковые». Льюис объяснил успех McLaren
Самое важное:
Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне
Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне Макс объяснил, почему так плохо стартовал в Сильверстоуне
Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене
Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене Пиастри использовал слова «тупо быстрее», говоря о Ферстаппене
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом
«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона
«У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона «У них просто ракета». Скорость McLaren впечатлила Хэмилтона
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.