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McLaren после квалификации: И это мы решили только 30% проблем с машиной

В команде признали, что сильная суббота в Сильверстоуне стала следствием удачного совпадения факторов, но в дальнейшем рассчитывают ехать столь же быстро и в других ситуациях

Джонатан Нобл
Автор:
Соавтор:
Джейк Боксолл-Легг
, Технический редактор, глобальная редакция
Ландо Норрис, McLaren MCL60, Серхио Перес, Red Bull RB19

Ландо Норрис и Оскар Пиастри вывели McLaren на первые полосы спортивных СМИ – на Гран При Великобритании гонщики McLaren добились права стартовать со второй и третьей позиций, пропустив в субботней квалификации только Макса Ферстаппена, которого, кажется, вообще невозможно остановить в нынешнем чемпионате. 

Команде из Уокинга сыграло на руку сочетание условий, включая погоду и особенности трассы. Но также сказались и последние обновления машины MCL60.

«Безусловно, машина стала лучше, – объяснил Норрис. – В плане скорости и эффективности нам удалось сделать серьезный шаг вперед. Но я должен предупредить, что на других трассах нам будет сложнее. Слабые места машины пока никуда не делись, и они довольно серьезные. 

Так что прежде всего нам надо разобраться с ними, чтобы выступать более стабильно».

Британец добавил: «Пока мы решили только 30% проблем нашей машины, а 70% – еще нет. Надо сделать ее еще быстрее, добавить прижима. 

Такие выступления, как в этот раз, показывают: мы уже не так далеки от своих целей. Но остаются кое-какие особенности управляемости. Я бы сказал, что они присущи нашей машине уже лет пять. И мы испытываем из-за них сложности».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Глава McLaren Андреа Стелла поддержал пилота – по его словам, условия квалификации действительно помогли команде, но и собственный прогресс тоже принес плоды. 

«Конечно, это особенность конкретной ситуации, – сказал итальянец. – Быстрые повороты, прохладные условия, [более жесткий] состав шин С3 – это именно те условия, которые нравятся нашей машине. С ними задок словно сам собой обретает сцепление, которого нам недостает в более жаркую погоду. Так что в этот раз погода была за нас. 

Но в то же время, такие результаты стали следствием улучшений машины. Мы видим прибавку в прижимной силе, прежде всего в медленных поворотах, где мы теперь конкурентоспособны.

Но анализ GPS показывает, что некоторые соперники по-прежнему быстрее, так что нам есть, над чем работать».

Говоря об ожиданиях от гонки, он добавил: «Мы смогли добавить машине аэродинамической эффективности, но пока не очень заметно продвинулись в гоночном темпе и универсальности относительно условий. 

Потому я ожидаю, что [в гонке] Ferrari и, возможно, Mercedes будут быстрее нас. Посмотрим еще, что получится у Aston Martin. Многое будет зависеть от условий. Если погода останется прохладной – это сыграет нам на руку».

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