Новости о финансовых сложностях команд Формулы 1 в последнее время стали привычным делом. Хуже всего приходится тем, у кого нет заводской поддержки, а чаще всего в заголовках оказываются Williams и McLaren.

Как стало известно BBC, в коллективе из Уокинга столкнулись с серьезной нехваткой ликвидности и признались в возможности серьезных проблем, если дополнительные деньги не поступят до 17 июля. Но куда интереснее другое – команда попробовала получить кредит под залог своей базы и исторической коллекции, но эти планы были заблокированы группой кредиторов, которые заявили, что в 2017 году указанные активы уже были использованы для обеспечения предоставленных ими кредитов.

Теперь McLaren обратилась в британский суд, чтобы доказать, что уже вернула те средства в полном объеме. Из документов следует, что под залог Технологического центра и исторической коллекции удалось привлечь 130 миллионов фунтов – McLaren настаивает, что уже расплатилась с этими долгами.

Команда добилась права рассмотреть дело в ускоренном режиме, слушания в Лондоне начались на прошлой неделе. А на следующей ожидается принципиальное решение Высокого суда, возможно ли новое кредитование. По заявлению McLaren, если суд вынесет решение в ее пользу, то привлеченные средства в размере 280 млн фунтов позволят полностью снять все финансовые вопросы как минимум до конца 2021 года.

Основным совладельцем McLaren Group является суверенный фонд Mumtalakat королевской семьи Бахрейна. Другими ключевыми акционерами выступают франко-саудовский миллиардер Мансур Оджей и канадский магнат Майкл Латифи, чей сын Николя в сезоне-2020 выступает за Williams. Группа включает команду Ф1, подразделение суперкаров и технологическую компанию.

Ранее McLaren Group подавала заявку на кредит в 150 млн от британского правительства в рамках мен по поддержке предприятий в период вирусной эпидемии, но получила отказ из-за несоответствия критериям. После этого было объявлено об увольнении 1200 сотрудников. За этим последовало решение выставить на продажу 30%-ный пакет акций.