McLaren получила $370 млн от акционеров

Компания McLaren продолжает принимать меры для борьбы с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом. На этот раз компания получила внушительную поддержку со стороны своих акционеров – бахрейнского фонда Mumtakalat, который владеет 57 % акций британской компании. О выделении акционерами 370 млн долларов для борьбы с кризисом сообщает британская газета Daily Mail.

McLaren также ведет переговоры о привлечении капитала на стороне и надеется реструктуризовать свои банковские долги.

В Формуле 1 McLaren является одним из главных сторонников серьезного ограничения бюджетов, мотивируя это необходимостью финансового оздоровления чемпионата. В настоящий момент компания отправила большую часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, во время которых зарплата сотрудникам частично компенсируется государством. Пилоты и руководители команды пошли на сокращение своих зарплат.