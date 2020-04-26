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Формула 1 / Новость

McLaren получила $370 млн от акционеров

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McLaren получила $370 млн от акционеров
Автор:
, редактор
26 апр. 2020 г., 17:10

Финансовая помощь британской компании пришла из Бахрейна

Компания McLaren продолжает принимать меры для борьбы с финансовым кризисом, вызванным коронавирусом. На этот раз компания получила внушительную поддержку со стороны своих акционеров – бахрейнского фонда Mumtakalat, который владеет 57 % акций британской компании. О выделении акционерами 370 млн долларов для борьбы с кризисом сообщает британская газета Daily Mail.

McLaren также ведет переговоры о привлечении капитала на стороне и надеется реструктуризовать свои банковские долги.

В Формуле 1 McLaren является одним из главных сторонников серьезного ограничения бюджетов, мотивируя это необходимостью финансового оздоровления чемпионата. В настоящий момент компания отправила большую часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, во время которых зарплата сотрудникам частично компенсируется государством. Пилоты и руководители команды пошли на сокращение своих зарплат.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

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