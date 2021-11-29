McLaren покупает команду в IndyCar. На деньги Audi?

Подразделение McLaren Racing группы McLaren объявила о заключении твердой договоренности по приобретению 75-процентной доли в команде Arrow McLaren SP чемпионата IndyCar. Закрытие сделки теперь должно состояться до конца года.

Arrow McLaren SP в последние годы была партнером McLaren Racing. По новому соглашению председателем совета директоров команды станет глава McLaren Racing Зак Браун, а также туда придут еще два члена из британской компании. Основатели американской команды Сэм Шмит и Рик Питерсон сохранят два из пяти кресел в совете директоров. Кроме того свою должность сохранит и президент команды Тяйлор Кайл, но он отныне будет подчиняться непосредственно Заку Брауну.

Покупка Arrow McLaren SP может считаться косвенным подтверждением слухов о том, что саму команду McLaren в Формуле 1 или долю в ней вот-вот купит Audi. Детали сделки с американцами и тем более слухов по поводу сделки с немцами официально не разглашаются, но логично предположить, что в McLaren Racing должны были найти какой-то источник финансирования для приобретения команды в IndyCar.

За счет доходов команды Формулы 1 сделать это было бы проблематично, так как в последние годы она приносила убытки. И использование для этого денег, которые обещает Audi, выглядит вполне логично. Впрочем, это могут быть и заемные средства, а также деньги полученные из других источников, например от нынешних владельцев McLaren.