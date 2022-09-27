McLaren показала специальную ливрею для Сингапура

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ливрея, получившая название «Режим будущего», вдобавок к традиционным черному и оранжевому цветам получила ярко-малиновые вставки. Они должны символизировать стиль киберпанк – и будут использоваться не только на Гран При Сингапура, но и неделю спустя в Японии.

Также цвета криптобиржи OKX появятся на комбинезонах Ландо Норриса и Даниэля Риккардо.

Особая ливрея показывает значимость для McLaren азиатского рынка – формула 1 возвращается на этот континент впервые с 2019 года (не считая ближневосточных этапов).

Также особая раскраска McLaren с октября станет доступна в компьютерной игре F1 2022.

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура 1 / 2 Фотограф: McLaren Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура 2 / 2 Фотограф: McLaren

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь