McLaren показала специальную ливрею для Сингапура
Команда подготовила особую раскраску своей машины в рамках спонсорского сотрудничества с компанией OKX.
Ливрея, получившая название «Режим будущего», вдобавок к традиционным черному и оранжевому цветам получила ярко-малиновые вставки. Они должны символизировать стиль киберпанк – и будут использоваться не только на Гран При Сингапура, но и неделю спустя в Японии.
Также цвета криптобиржи OKX появятся на комбинезонах Ландо Норриса и Даниэля Риккардо.
Особая ливрея показывает значимость для McLaren азиатского рынка – формула 1 возвращается на этот континент впервые с 2019 года (не считая ближневосточных этапов).
Также особая раскраска McLaren с октября станет доступна в компьютерной игре F1 2022.
Фотограф: McLaren
Фотограф: McLaren
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