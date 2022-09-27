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Формула 1 Новость

McLaren показала специальную ливрею для Сингапура

Команда подготовила особую раскраску своей машины в рамках спонсорского сотрудничества с компанией OKX.

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
McLaren показала специальную ливрею для Сингапура
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Ливрея, получившая название «Режим будущего», вдобавок к традиционным черному и оранжевому цветам получила ярко-малиновые вставки. Они должны символизировать стиль киберпанк – и будут использоваться не только на Гран При Сингапура, но и неделю спустя в Японии. 

Также цвета криптобиржи OKX появятся на комбинезонах Ландо Норриса и Даниэля Риккардо.

Особая ливрея показывает значимость для McLaren азиатского рынка – формула 1 возвращается на этот континент впервые с 2019 года (не считая ближневосточных этапов).

Также особая раскраска McLaren с октября станет доступна в компьютерной игре F1 2022.

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
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Фотограф: McLaren

Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
Специальная ливрея McLaren MCL36 для Гран При Сингапура
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Фотограф: McLaren

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