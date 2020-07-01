McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

McLaren изменила раскраску своих машин. Отличительной особенностью новой ливреи стала радуга: она появилась на боковых понтонах и Halo. Именно в таком исполнении гоночный коллектив выступит на ближайшем этапе Формулы 1 в Австрии.

Радуга стала символом кампании WeRaceAsOne, что можно перевести с английского как «Мы гоняемся вместе». Эту концепцию придумали организаторы чемпионата мира из Liberty Madia. По замыслу руководства Формулы 1, девиз должен подчеркнуть единство участников чемпионата в борьбе с расизмом и неравенством. Радугу выбрали символом кампании, так как ее цвета повторяют фирменные цвета действующих команд.

Среди других целей WeRaceAsOne Формула 1 назвала сбор денег для борьбы с коронавирусом и привлечение внимания к тем, кто противостоит пандемии.

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В дополнение к радуге на болидах McLaren появятся антирасистские слоганы. Ранее такие слоганы разместили на своих машинах действующие чемпионы мира из Mercedes: они написали на автомобилях «Остановите расизм». При этом немецкая команда не ограничилась незначительными поправками в ливрее: в отличие от McLaren в Mercedes полностью изменили расцветку, перекрасив машины в черный цвет.