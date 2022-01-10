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McLaren показала первые фото машины 2022 года

Автор:
, ответственный редактор

У автомобиля округлился воздухозаборник и изменилось положение радиаторов

McLaren показала первые фото машины 2022 года

В начале межсезонья многие команды показали, как выглядят их ливреи на виртуальном концепте машины 2022 года. McLaren же пошла другим путем и продемонстрировала настоящие фотографии болида грядущего сезона с завода в Уокинге. На данный момент неизвестно, насколько новый автомобиль будет отличаться от модели предыдущего поколения. 

Первое изображение MCL36

Первое изображение MCL36

На фотографиях, которые коллектив опубликовал в своем инстаграме, можно увидеть воздухозаборник, сделанный в духе Mercedes. Он отличается от того, что был на MCL35 M, потому как он стал менее квадратным сверху – и уже, чем у W12.

Воздухозаборник машины McLaren 2021 года

Воздухозаборник машины McLaren 2021 года

Фото: Giorgio Piola

Есть еще интересный аспект, который дает примерное представление о том, как может выглядеть автомобиль британской команды: радиаторы находятся над двигателем внутреннего сгорания, и благодаря этому понтоны должны стать более компактными в сравнении с машиной прошлого сезона. По идее, эти изменения направлены на увеличение диффузора, благодаря которому болиды смогу генерировать больше прижимной силы.

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