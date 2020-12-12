McLaren подумывает о дебюте в Формуле Е

Команда McLaren рассматривает вариант прихода в чемпионат Формулы Е в 2022 году или позже. Такое заявление в паддоке Гран При Абу-Даби сделал генеральный директор коллектива Зак Браун.

В настоящий момент инжиниринговое подразделение McLaren является поставщиком тяговых батарей, которые являются стандартизированным узлом и используются всеми участниками турнира. Однако для машин третьего поколения, на которые Формула Е перейдет в сезоне 2022-2023 годов, батареи будут поставляться компанией Williams Advanced Engineering (не так давно она сменила хозяев и более не связана с командой Формулы 1). Потеря статуса поставщика открывает для McLaren возможность войти в число участников электрической серии.

«В настоящий момент мы начинаем рассматривать этот вариант тщательно, – заявил Браун. – Важным моментом сейчас является, что в Формуле Е тоже задумались об ограничении расходов, что предотвратит возможную гонку бюджетов и удорожание соответствующей программы».