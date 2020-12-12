McLaren подумывает о дебюте в Формуле Е
Потеряв возможность зарабатывать на электрическом чемпионате, команда не исключает, что начнет, наоборот, вкладываться в участие в серии
Команда McLaren рассматривает вариант прихода в чемпионат Формулы Е в 2022 году или позже. Такое заявление в паддоке Гран При Абу-Даби сделал генеральный директор коллектива Зак Браун.
В настоящий момент инжиниринговое подразделение McLaren является поставщиком тяговых батарей, которые являются стандартизированным узлом и используются всеми участниками турнира. Однако для машин третьего поколения, на которые Формула Е перейдет в сезоне 2022-2023 годов, батареи будут поставляться компанией Williams Advanced Engineering (не так давно она сменила хозяев и более не связана с командой Формулы 1). Потеря статуса поставщика открывает для McLaren возможность войти в число участников электрической серии.
«В настоящий момент мы начинаем рассматривать этот вариант тщательно, – заявил Браун. – Важным моментом сейчас является, что в Формуле Е тоже задумались об ограничении расходов, что предотвратит возможную гонку бюджетов и удорожание соответствующей программы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Автор
|Кирилл Качнов