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McLaren подумывает о дебюте в Формуле Е

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McLaren подумывает о дебюте в Формуле Е
Автор:
, Главный редактор

Потеряв возможность зарабатывать на электрическом чемпионате, команда не исключает, что начнет, наоборот, вкладываться в участие в серии

Команда McLaren рассматривает вариант прихода в чемпионат Формулы Е в 2022 году или позже. Такое заявление в паддоке Гран При Абу-Даби сделал генеральный директор коллектива Зак Браун.

В настоящий момент инжиниринговое подразделение McLaren является поставщиком тяговых батарей, которые являются стандартизированным узлом и используются всеми участниками турнира. Однако для машин третьего поколения, на которые Формула Е перейдет в сезоне 2022-2023 годов, батареи будут поставляться компанией Williams Advanced Engineering (не так давно она сменила хозяев и более не связана с командой Формулы 1). Потеря статуса поставщика открывает для McLaren возможность войти в число участников электрической серии.

«В настоящий момент мы начинаем рассматривать этот вариант тщательно, – заявил Браун. – Важным моментом сейчас является, что в Формуле Е тоже задумались об ограничении расходов, что предотвратит возможную гонку бюджетов и удорожание соответствующей программы».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Автор Кирилл Качнов

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