McLaren подтвердила разрыв контракта с Petrobras
Бразильская нефтяная компания Petrobras и команда McLaren официально объявили о прекращении сотрудничества.
Компания Petrobras была поставщиком топлива и смазочных материалов McLaren, а также оказывала команде финансовую поддержку. Сумма пятилетнего контракта, который был заключен в 2018-м, оценивалась в 200 млн долларов.
В мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Petrobras (на 64 процента принадлежащая правительству страны) должна будет расторгнуть контракт с McLaren. О готовящемся расторжении Motorsport.com стало известно в середине октября, а официально об этом было объявлено за две недели перед Гран При Бразилии.
Изначально контракт заключался на пять лет. Стороны объявили, что расторжение стало следствием обоюдного согласия и вступает в силу немедленно. Логотипы Petrobras пропадут с машин McLaren уже на ближайшей гонке в Сан-Паулу.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
McLaren подтвердила разрыв контракта с Petrobras
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