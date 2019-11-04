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Формула 1 / Новость

McLaren подтвердила разрыв контракта с Petrobras

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McLaren подтвердила разрыв контракта с Petrobras
Автор:
4 нояб. 2019 г., 13:09

Бразильская нефтяная компания Petrobras и команда McLaren официально объявили о прекращении сотрудничества.

Компания Petrobras была поставщиком топлива и смазочных материалов McLaren, а также оказывала команде финансовую поддержку. Сумма пятилетнего контракта, который был заключен в 2018-м, оценивалась в 200 млн долларов.

В мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Petrobras (на 64 процента принадлежащая правительству страны) должна будет расторгнуть контракт с McLaren. О готовящемся расторжении Motorsport.com стало известно в середине октября, а официально об этом было объявлено за две недели перед Гран При Бразилии.

Изначально контракт заключался на пять лет. Стороны объявили, что расторжение стало следствием обоюдного согласия и вступает в силу немедленно. Логотипы Petrobras пропадут с машин McLaren уже на ближайшей гонке в Сан-Паулу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Денис Буденков

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