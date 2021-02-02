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Формула 1 / Новость

McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е

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McLaren озвучила условие прихода в Формулу Е
Автор:
, Главный редактор

Британская команда опасается, что электрический чемпионат может стать для нее гирей на ноге

Команда McLaren может прийти в чемпионат Формулы Е, только если его организаторы введут ограничение на расходы команд – как это недавно было сделано в Формуле 1. С таким заявлением выступил Зак Браун, генеральный директор британского коллектива.

«Мы не особо большая компания и не располагаем ресурсами, сравнимыми с тем, которые есть в распоряжении BMW или Mercedes или Porsche, – пояснил менеджер. – В больших концернах все сравнительно просто: немного поднял цены на машины – и собрал необходимый бюджет. Но у меня нет возможности подняться на другой этаж и попросить у владельцев компании еще 15 миллионов».

В начале января McLaren подтвердила информацию, что подписала т.н. опцион на выступления в Формуле Е с 2022 года. В соответствии с этой договоренностью, если британская команда до определенной даты заявит о своем желании выступать в электрическом чемпионате, организаторы турнира автоматически одобрят эту заявку.

«Мы хотим быть на сто процентов уверенными, что сможем принять участие в чемпионате и что этот турнир не превратится для нас в гирю на ноге, – также сказал Браун. – А вот если ситуация с бюджетами будет неопределенной, если мы не сможем планировать бюджет на несколько лет вперед, то приходить в такой чемпионат мы не хотели бы.

Сейчас идея ограничения расходов в Формуле Е активно обсуждается – и в целом мне нравится информация, которая до меня доходит. Но, так или иначе, к моменту принятия нами окончательного решения мы хотели бы знать, что соответствующее правило всеми одобрено и принято».

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Тем временем пилот команды McLaren SP, выступающей в американской серии IndyCar, возглавил протокол предсезонных тестов, завершившихся на трассе в Себринге. Мексиканец Пато О’Уорд за рулем автомобиля с двигателем Chevrolet показал лучшее время в третий и последний день заездов. Вторым в итоговой таблице стал экс-пилот Ф1 Александр Росси, представляющий команду Andretti и выступающий на болиде с мотором Honda.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Команды McLaren
Автор Кирилл Качнов

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