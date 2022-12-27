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Формула 1 Новость

McLaren озвучила главный вывод из истории с Риккардо

Новый глава команды Андреа Стелла рассказал, чему их с коллегами научило досрочное расторжение контракта с гонщиком

Адам Купер
Автор:
McLaren озвучила главный вывод из истории с Риккардо
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Даниэль Риккардо должен был выступать за McLaren до конца 2023 года, но слабые результаты австралийца в прошедшем сезоне и стремление посадить за руль молодого Оскара Пиастри привели к тому, что соглашение решено было расторгнуть досрочно.

Риккардо уволили спустя год с небольшим после того, как он принес McLaren первую за десять лет победу на Гран При Италии 2021 года. 

По словам Андреа Стеллы, который возглавил команду после перехода Андреаса Зайдля в Audi, в этой истории все же можно отыскать позитив. Прежде всего, это человеческие качества Риккардо.

«С точки зрения команды я бы выделил один момент, он касается подхода к работе, – объяснил Стелла. – Я должен сказать, что Даниэль продемонстрировал выдающееся хладнокровие. Он оставался отзывчивым, позитивным и конструктивным даже в самые сложные моменты уик-эндов. 

Мы уже видели прежде, не обязательно в McLaren, что похожие ситуации могут привести к большим сложностям. В плане рабочей атмосферы зачастую возникает негативная спираль. Но в нашем случае ничего такого не было. И мы очень признательны Даниэлю за это». 

Стелла добавил: «Кроме того, эти сложности дали нам дополнительные технические знания. Все потому, что вместо сложных обсуждений мы пробовали искать причину проблем и разбирались в данных и ощущениях. 

Как по мне, это очень продуктивный процесс – каждый научился, как выстраивать эмоции и отношения».

Покинув McLaren, Даниэль Риккардо стал резервным гонщиком в Red Bull. 

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