McLaren отказалась откладывать переход на моторы Mercedes несмотря на отсрочку с регламентом

В связи с эпидемией коронавируса, из-за которой сезон Формулы 1 2020 года начнется не раньше июня, руководство серии решило отложить введение нового технического регламента на один год. Таким образом, переход на новые болиды состоится только в сезоне-2022. Следующий год команды проведут с нынешними машинами.

McLaren планировала начать новую техническую эру в Ф1 с новым поставщиком силовых установок: команда договорилась о закупках моторов у Mercedes. Нынешние шасси команды строятся под силовые установки Renault, с которой у McLaren контракт до конца 2020 года.

Несмотря на сохранение прежних правил в команде решили не менять планов и все равно перейти на двигатели Mercedes в 2021 году. Об этом со ссылкой на представителей McLaren сообщает BBC.

«У каждого силового агрегата в Формуле 1 собсвенная компоновка и конструкция. Поэтому вы не можете просто вынуть из существующего болида мотор Renault и поставить на освободившееся место двигатель Mercedes, — написал о будущих сложностях McLaren обозреватель Формулы 1 Лоуренс Барретто на официальном сайте чемпионата мира. — McLaren планировала интегрировать силовую установку Mercedes в совершенно новый болид, который хотела построить к сезону-2021».

Сможет ли теперь McLaren выполнить условия заморозки своего болида к следующему году, неизвестно.

McLaren использовала моторы Mercedes с 1995-го по 2014-й годы, после чего три года сотрудничала с Honda. С 2018 года на болиды из Уокинга ставят двигатели Renault.