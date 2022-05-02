Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / «Зандфорт» выиграл уже 35-й суд против своего закрытия Следующая / Alfa Romeo: В Майами мы должны быть быстрее, чем в Имоле
Формула 1 / Гран При Майами Новости

McLaren осудил свою сотрудницу за травлю Хэмилтона

Представитель команды долгое время негативно высказывалась о семикратном чемпионе в личных аккаунтах в соцсетях

Автор:
, Редактор
McLaren осудил свою сотрудницу за травлю Хэмилтона
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда McLaren выпустила сообщение с осуждением своей сотрудницы и обещанием расследования ее активности в социальных сетях. Там она в оскорбительной манере высказывалась о пилоте Mercedes Льюисе Хэмилтоне, который начинал свою карьеру в Формуле 1 и завоевал свой первый чемпионский титул как раз с McLaren.

Сотрудницу зовут Кейти Кумпер. Сейчас доступ к ее аккаунтам в соцсетях закрыт. Сообщается, что ранее она многократно писала, что семь чемпионских титулов Хэмилтона являются не его заслугой, а следствием удачи, а после поражения в финале прошлого сезона назвала гонщика «плаксивым малышом».

Действия Кумпер можно описать словами «харассмент» и «виртуальная травля», считают в команде, подчеркивая, что это идет в разрез с принятой у них культурой. Впрочем, об увольнении сотрудницы пока не сообщается.

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
«Зандфорт» выиграл уже 35-й суд против своего закрытия
Предыдущая новость

«Зандфорт» выиграл уже 35-й суд против своего закрытия
Следующая новость

Alfa Romeo: В Майами мы должны быть быстрее, чем в Имоле

Alfa Romeo: В Майами мы должны быть быстрее, чем в Имоле
Больше от
Сергей Иванов
Формула Е вернется в Сан-Паулу в 2023 году
Формула E

Формула Е вернется в Сан-Паулу в 2023 году

Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим
Формула 1

Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим

Глава VW отлично объяснил, зачем Audi и Porsche Ф1. Вот его речь
Формула 1

Глава VW отлично объяснил, зачем Audi и Porsche Ф1. Вот его речь

McLaren Больше от
McLaren
Технический анализ: как новинки повлияли на борьбу в середине пелотона Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический анализ: как новинки повлияли на борьбу в середине пелотона

«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

«Думал, это он в меня въехал – а это я в него». Риккардо признал вину

Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Норрис: Не ожидал, что финиширую на подиуме

Самое важное:

Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим
Формула 1 Формула 1

Вольф: Только в Барселоне мы поймем проблему. Еще позже исправим

Глава VW отлично объяснил, зачем Audi и Porsche Ф1. Вот его речь
Формула 1 Формула 1

Глава VW отлично объяснил, зачем Audi и Porsche Ф1. Вот его речь

Инженеры Williams хотели вовсе отказаться от ливреи. Им запретили
Формула 1 Формула 1

Инженеры Williams хотели вовсе отказаться от ливреи. Им запретили

Штайнер: Шумахер не умеет обгонять
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Шумахер не умеет обгонять

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.