McLaren осудил свою сотрудницу за травлю Хэмилтона

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Команда McLaren выпустила сообщение с осуждением своей сотрудницы и обещанием расследования ее активности в социальных сетях. Там она в оскорбительной манере высказывалась о пилоте Mercedes Льюисе Хэмилтоне, который начинал свою карьеру в Формуле 1 и завоевал свой первый чемпионский титул как раз с McLaren.

Сотрудницу зовут Кейти Кумпер. Сейчас доступ к ее аккаунтам в соцсетях закрыт. Сообщается, что ранее она многократно писала, что семь чемпионских титулов Хэмилтона являются не его заслугой, а следствием удачи, а после поражения в финале прошлого сезона назвала гонщика «плаксивым малышом».

Действия Кумпер можно описать словами «харассмент» и «виртуальная травля», считают в команде, подчеркивая, что это идет в разрез с принятой у них культурой. Впрочем, об увольнении сотрудницы пока не сообщается.