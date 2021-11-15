McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались

Группа McLaren отреагировала на публикацию издания AutoCar о сделке с Audi коротким заявлением, в котором опровергается достоверность изложенной информации и сообщается о том, что в McLaren работают над тем, чтобы заставить журналистов удалить их заметку. Это звучало бы как полноценное опровержение, если бы не несколько моментов.

1) McLaren опровергает продажу всей группы, в то время как в публикации AutoCar говорится только о частичной продаже команды Формулы 1 и подразделения дорожных машин. Иными словами, Audi могла купить не всю группу, а лишь ключевые доли в ее отдельных подразделениях.

2) McLaren прямо опровергает лишь факт закрытия сделки, утверждая, что в настоящий момент структура собственности компании не изменилась. Это напрямую не противоречит информации о том, что сделка могла быть уже заключена, просто пока она не вступила в силу.

2) McLaren прямо говорит о допустимости для себя различных партнерских союзов, в том числе с другими автопроизводителями. Иными словам, компания опровергает факт завершения какой-то сделки, но не планы по ее обсуждению в настоящий момент.

3) Сам AutoCar опубликовал опровержение со стороны McLaren, но отметил, что его источники говорят об обратном, и что до сих пор нет внятного опровержения от Audi.