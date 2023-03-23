McLaren объявила об уходе технического директора Ки и начале работе Санчеса

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После неудачного старта сезона-2023, который не принес команде очков в двух первых Гран При, McLaren провела кадровые перестановки.

Джеймс Ки, который пришел в 2019 году и все это время занимал пост технического директора, ушел из Уокинга, а существовавшую прежде структуру решено изменить.

Отныне в McLaren откажутся от единой фигуры технического директора, распределив его обязанности между несколькими специалистами. Их будет трое, и они станут напрямую подчиняться руководителю коллектива Андреа Стелле.

В это трио войдет и недавно покинувший Ferrari главный конструктор Давид Санчес – сейчас французский инженер находится в вынужденном отпуске и сможет приступить к работе с 1 января 2024 года. Он станет техническим директором по вопросам концепции и эффективности шасси.

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Техническим директором McLaren по аэродинамике станет ветеран паддока Питер Продрому. а новый пост технического директора по инженерным и конструкторским вопросам займет Нил Хулди.

Команда объявила и о других изменениях: заместителем Продрому в должности директора по аэродинамике и персоналу станет Джузеппе Пеше, а операционным директором команды Ф1 назначен Пирс Тинн, который, как сказано в официальном заявлении, «поможет Стелле поднять стандарты работы команды».

«Став руководителем, а получил мандат на стратегические перестановки для формирования долговременного базиса, – цитирует Стеллу пресс-служба. – Новая структура придаст нам четкость и эффективность в работе департаментов, что позволит добиться максимальных результатов, включая использование новой инфраструктуры, которая вступит в строй в 2023 году».

Пришедший в McLaren Санчес прежде уже работал в команде с 2007 по 2012 годы.