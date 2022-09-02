McLaren объявила о контракте с Пиастри на 2023 год
Сразу после объявление решения Комиссии по контрактным спорам команда из Уокинга анонсировала начало сотрудничества с австралийским пилотом
Чемпион Формулы 2 2021 года Оскар Пиастри проводил нынешний сезон в статусе резервного гонщика Alpine. Когда к лету стало ясно, что попасть в основной состав на сезон-23 у него едва ли получится, пошли слухи, что австралийца отправят в аренду в Williams.
Однако его менеджер Марк Уэббер сыграл на опережение и договорился с McLaren. Тем временем ситуация на трансферном рынке резко изменилась: Фернандо Алонсо объявил о переходе из Alpine в Aston Martin.
В Энстоуне тут же сделали заявление, что Пиастри поедет за команду с 2023 года. Вот только сам Оскар опроверг эту информацию. Вопрос о правах на пилота перешел в правовую плоскость, на этой неделе его разбирала Комиссия по контрактным обязательствам.
В итоге она объявила, что гонщик вправе выступать за McLaren.
Как только это стало известно, команда Зака Брауна объявила о контракте с Оскаром, который дебютирует в Ф1 в будущем году, заменив своего уволенного соотечественника Даниэля Риккардо.
«Я в восторге от предстоящего дебюта в Ф1 с McLaren, и благодарен за эту возможность, – цитирует 21-летнего Пиастри пресс-служба. – У команды давние традиции работы с молодыми пилотами, мне не терпится стать напарником Ландо [Норриса] и помогать McLaren сокращать отставание от лидеров.
Я сконцентрирован на подготовке к дебюту и началу карьеры в оранжевых цветах».
Дополнение: Раскрыто: McLaren и Пиастри подписали контракт еще в начале июля
Проигравшая спор за пилота Alpine подтвердила, что не будет пытаться вернуть его. В кратком заявлении сказано: «Мы считаем вопрос закрытым для нас и объявим свой полный состав на 2023 год в соответствующее время.
Сейчас мы заняты этапом в Нидерландах, где намерены заработать очки для борьбы за четвертую строчку в Кубке конструкторов».
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Комиссия по контрактным спорам разрешила Пиастри перейти в McLaren
Раскрыто: McLaren и Пиастри подписали контракт еще в начале июля
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