McLaren объявила о контракте с Gulf

Как и предсказывал Motorsport.com, McLaren и Gulf Oil согласовали условия сотрудничества в Формуле 1 и производстве суперкаров.

Компания станет официальным топливным партнером McLaren, сменив в этом качестве бразильскую Petrobras, которая была вынуждена свернуть инвестиции после решения правительства страны о сокращении расходов.

Примечательно, что в Petrobras не успели разработать собственное топливо для Ф1, и хотя логотипы компании уже были на бортах машин, в их баки продолжали заливать продукцию BP/Castrol.

Глава McLaren Зак Браун сказал: «Мы рады воссоединению двух знаковых брендов в рамках нового партнерства.

Gulf является частью истории McLaren и хорошо известна своими инновациями и техническим совершенством, которые совпадают с перфекционизмом McLaren».

Две компании уже сотрудничали прежде: их партнерство стартовало в 1968 году, после чего Gulf была поставщиком McLaren в Ф1 и гонках спорткаров до 1973-го.