McLaren объявила о контракте с Gulf
Две компании, уже сотрудничавшие в Формуле 1 полвека назад, договорились о новом партнерстве
Как и предсказывал Motorsport.com, McLaren и Gulf Oil согласовали условия сотрудничества в Формуле 1 и производстве суперкаров.
Компания станет официальным топливным партнером McLaren, сменив в этом качестве бразильскую Petrobras, которая была вынуждена свернуть инвестиции после решения правительства страны о сокращении расходов.
Примечательно, что в Petrobras не успели разработать собственное топливо для Ф1, и хотя логотипы компании уже были на бортах машин, в их баки продолжали заливать продукцию BP/Castrol.
Глава McLaren Зак Браун сказал: «Мы рады воссоединению двух знаковых брендов в рамках нового партнерства.
Gulf является частью истории McLaren и хорошо известна своими инновациями и техническим совершенством, которые совпадают с перфекционизмом McLaren».
Две компании уже сотрудничали прежде: их партнерство стартовало в 1968 году, после чего Gulf была поставщиком McLaren в Ф1 и гонках спорткаров до 1973-го.
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Фото: Райнер Шлегельмильх
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл