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McLaren объявила о контракте с Gulf

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McLaren объявила о контракте с Gulf
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
28 июл. 2020 г., 09:50

Две компании, уже сотрудничавшие в Формуле 1 полвека назад, договорились о новом партнерстве

Как и предсказывал Motorsport.com, McLaren и Gulf Oil согласовали условия сотрудничества в Формуле 1 и производстве суперкаров. 

Компания станет официальным топливным партнером McLaren, сменив в этом качестве бразильскую Petrobras, которая была вынуждена свернуть инвестиции после решения правительства страны о сокращении расходов.

Примечательно, что в Petrobras не успели разработать собственное топливо для Ф1, и хотя логотипы компании уже были на бортах машин, в их баки продолжали заливать продукцию BP/Castrol.

Глава McLaren Зак Браун сказал: «Мы рады воссоединению двух знаковых брендов в рамках нового партнерства. 

Gulf является частью истории McLaren и хорошо известна своими инновациями и техническим совершенством, которые совпадают с перфекционизмом McLaren».

Две компании уже сотрудничали прежде: их партнерство стартовало в 1968 году, после чего Gulf была поставщиком McLaren в Ф1 и гонках спорткаров до 1973-го.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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