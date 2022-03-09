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Формула 1 Новости

McLaren обновила расцветку болида перед тестами в Бахрейне

Команда показала фотографию с новой ливреей в инстаграме

McLaren обновила расцветку болида перед тестами в Бахрейне
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9 марта команда Формулы 1 McLaren в социальных сетях представила обновленный вариант расцветки автомобиля: на кожухе двигателя появилась черная полоса, а стойки заднего антикрыла также оказались окрашены в черный оттенок (до этого был синий). Сообщается, что данная ливрея используется на машине в рамках съемочного дня, который коллектив проводит в Бахрейне за день до начала второй части предсезонных тестов Ф1.

McLaren MCL36
Ландо Норрис, McLaren MCL36

Стоит отметить, что на боковые понтоны также вернулся логотип табачного бренда BAT, которого не было на машине во время презентации и по ходу первой части предсезонных тестов в Барселоне. 

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