McLaren обновила расцветку болида перед тестами в Бахрейне

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9 марта команда Формулы 1 McLaren в социальных сетях представила обновленный вариант расцветки автомобиля: на кожухе двигателя появилась черная полоса, а стойки заднего антикрыла также оказались окрашены в черный оттенок (до этого был синий). Сообщается, что данная ливрея используется на машине в рамках съемочного дня, который коллектив проводит в Бахрейне за день до начала второй части предсезонных тестов Ф1.

Стоит отметить, что на боковые понтоны также вернулся логотип табачного бренда BAT, которого не было на машине во время презентации и по ходу первой части предсезонных тестов в Барселоне.