McLaren недовольна судьями из-за угрозы дисквалификации Норриса

Ландо Норрис был наказан на Гран При Австрии за то, что вынудил Серхио Переса выехать с трассы на старте гонки. Британец получил 5 секунд штрафа и 2 штрафных балла вдобавок.

Сейчас на счету Норриса 10 штрафных баллов, а при наборе 12-ти пилот должен пропустить следующую гонку. Перед Гран При Великобритании с Норриса спишут 2 прошлогодних балла, но босс McLaren Андреас Зайдль все равно считает неправильным начислять штрафные очки за такие незначительные, на его взгляд, нарушения.

«По-моему, это решение надо пересмотреть, – сказал Зайдль. – Думаю, мы все согласны, что получить отстранение на одну гонку за такой эпизод, как в Австрии, было бы неправильно.

Честно говоря, я вообще не понимаю, за что он получил штраф. По-моему, это была гоночная борьба. Ландо просто ехал по своей траектории. Вдобавок, это было начало гонки, когда пилоты еще не заняли свои позиции. Он всегда ехал параллельно Чеко или чуть впереди него, так что я не понимаю.

Пилоты начиная с картинга знают, что если на первом круге будешь атаковать по внешней траектории, то окажешься в гравии. Нельзя потом жаловаться на парня, который ехал по оптимальной траектории.

Обидно, ведь этот штраф стоил нам второго места. А вдобавок Ландо получил два штрафных балла, которые приблизили его к дисквалификации. Эту систему надо обдумать еще раз».