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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

Автор:
, Редактор Ф1

Андреас Зайдль не согласен с решением Майкла Маси

McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

По ходу Гран При Азербайджана McLaren пожаловался гоночному директору Майклу Маси на то, что пилот AlphaTauri Юки Цунода превысил скорость под двойными желтыми флагами после аварии Макса Ферстаппена.

Маси отказался расследовать эпизод, заявив, что все пилоты нарушили скоростной режим и в случае расследования наказывать придется всех. В McLaren попытались поспорить, упирая на то, что нарушение Цуноды было очевидным. Но Маси парировал, что все нарушения ему были очевидны. 

В итоге, Цунода наказан не был. Но босс McLaren Андреас Зайдль до сих пор с этим не согласен.

«С моей точки зрения, там происходили вещи, которые явно не являются нормальными, – сказал Зайдль. – А если учесть еще и то, за что мы получили штраф после квалификации... Но мы ничего не можем сделать, кроме как сообщить [судьям].

Гоночный директор считает, что расследование не требуется, потому что так поступают все. Я с этим строго не согласен. Но теперь все вопросы должны быть к Маси».

При этом в целом работу Маси Зайдль оценил положительно: «Мы очень довольны как он справляется со своими трудными обязанностями. Но для нас важнее всего открытость и последовательность, а также диалог, который у нас с ним обычно есть.

Конечно, временами бывают ситуации, когда мы не соглашаемся. Это нормально: мы участники соревнования, а он со стороны FIA. Но в целом он делает свое дело хорошо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Юки Цунода
Команды McLaren
Автор Люк Смит

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