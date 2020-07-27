McLaren не станет покупать коробку передач у Mercedes

С 2021 году McLaren присоединится к Williams и Racing Point в списке клиентов Mercedes. Но, в отличие от двух других команд, коллектив из Уокинга будет закупать у чемпионов мира только силовую установку, без коробки передач.

«Мы не меняем свою стратегию, – заявил глава McLaren Зайдль. – У нас будет мотор Mercedes в следующем году, но мы и не планировали менять коробку передач. Мы продолжим строить свои собственные».

В этом году истекает трехлетний контракт McLaren на поставку моторов Renault. Зайдль отметил прогресс, которого добились французские мотористы: «В первых трех гонках сезона двигатель показал идеальную надежность.

Мы добрались до финиша всех квалификаций и гонок, шесть финишей в трех гонках. Это хороший шаг вперед в сравнении с прошлым годом. Я должен поблагодарить коллег из Renault за выполнение их работы».