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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

McLaren не снимется с Гран При Австрии, даже если в команде найдут вирус

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McLaren не снимется с Гран При Австрии, даже если в команде найдут вирус
Автор:
, Редактор Ф1
2 июл. 2020 г., 08:25

Андреас Зайдль заверил, что в Шпильберге невозможно повторение австралийского сценария, когда его команда отказалась от выступлений

В марте McLaren приняла решение прекратить участие в австралийском этапе Формулы 1, узнав о коронавирусе среди своих механиков – в итоге события приняли лавинообразный оборот и привели к полной остановке уик-энда за два часа до старта первой тренировки.

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Спустя четыре месяца Формула 1 готовится возобновить сезон по совершенно новому регламенту, который должен свести к минимуму вероятность повторного заражения. На пресс-конференции в преддверии Гран При Австрии глава McLaren Андреас Зайдль заверил, что теперь его коллектив заранее подготовился к возможным вариантам развития событий и точно примет участие в этапе.

«Мне очень нравится тот план, что мы разработали все вместе под руководством FIA, – объяснил немец, – он дает нам четкое понимание того, как пройдет уик-энд в Австрии. 

Отличие от Австралии в том, что теперь у нас есть детально прописанный принцип изоляции между командами. Все разбиты на группы, а мы сами, помимо этого, разделим всех сотрудников на меньшие группы внутри команды. 

Подход понятен. Если у кого-то заметят симптомы, тут же будут протестированы все сотрудники этой команды в паддоке, прежде всего среди близких контактов человека из его маленькой группы.

Тест сейчас делается на месте и занимает пару часов. Это позволит оперативно решить, как действовать дальше. Если у кого-то проба окажется позитивной, сотрудник будет изолирован и не сможет продолжать работу. Но все те, с кем он не общался, или у кого тест будет отрицательным, будут трудиться дальше».

По словам Зайдля, в McLaren не только регулярно проверяли своих сотрудников в преддверии Гран При, но и подготовили запасной персонал на случай, если экстренно понадобится замена.  

«Надо признать, что риск сохраняется, – объяснил глава McLaren. – В конце концов, это вирус, и мы уже видели, как стремительно он распространяется. 

Но сейчас приняты меры. Все, кто приезжает на трассу, уже проверены, они были под контролем несколько недель. Понятно, что всякое может случиться, в командах Ф1 тоже были случаи заболеваний, так что теперь для нас важно предельно четко следовать установленным процедурам».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Команды McLaren В Магазин
Автор Люк Смит

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