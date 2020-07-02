В марте McLaren приняла решение прекратить участие в австралийском этапе Формулы 1, узнав о коронавирусе среди своих механиков – в итоге события приняли лавинообразный оборот и привели к полной остановке уик-энда за два часа до старта первой тренировки.

Спустя четыре месяца Формула 1 готовится возобновить сезон по совершенно новому регламенту, который должен свести к минимуму вероятность повторного заражения. На пресс-конференции в преддверии Гран При Австрии глава McLaren Андреас Зайдль заверил, что теперь его коллектив заранее подготовился к возможным вариантам развития событий и точно примет участие в этапе.

«Мне очень нравится тот план, что мы разработали все вместе под руководством FIA, – объяснил немец, – он дает нам четкое понимание того, как пройдет уик-энд в Австрии.

Отличие от Австралии в том, что теперь у нас есть детально прописанный принцип изоляции между командами. Все разбиты на группы, а мы сами, помимо этого, разделим всех сотрудников на меньшие группы внутри команды.

Подход понятен. Если у кого-то заметят симптомы, тут же будут протестированы все сотрудники этой команды в паддоке, прежде всего среди близких контактов человека из его маленькой группы.

Тест сейчас делается на месте и занимает пару часов. Это позволит оперативно решить, как действовать дальше. Если у кого-то проба окажется позитивной, сотрудник будет изолирован и не сможет продолжать работу. Но все те, с кем он не общался, или у кого тест будет отрицательным, будут трудиться дальше».

По словам Зайдля, в McLaren не только регулярно проверяли своих сотрудников в преддверии Гран При, но и подготовили запасной персонал на случай, если экстренно понадобится замена.

«Надо признать, что риск сохраняется, – объяснил глава McLaren. – В конце концов, это вирус, и мы уже видели, как стремительно он распространяется.

Но сейчас приняты меры. Все, кто приезжает на трассу, уже проверены, они были под контролем несколько недель. Понятно, что всякое может случиться, в командах Ф1 тоже были случаи заболеваний, так что теперь для нас важно предельно четко следовать установленным процедурам».