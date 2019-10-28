McLaren не смогла закрепить колесо на машине Норриса – но избежала штрафа

После финиша Гран При Мексики судьи рассмотрели действия команды McLaren во время пит-стопа Ландо Норриса и не нашли доказательств того, что механики британского коллектива нарушили нормы безопасности.

Напомним, что Норрис, стартовавший на шинах Soft, заехал в боксы в конце 12-го круга гонки. В момент замены колес одну из гаек перекосило, из-за чего механик, выполнив необходимые процедуры, не смог затянуть ее нужным образом. Сразу же почувствовав, что колесо зафиксировано недостаточно надежно, пилот остановил автомобиль в конце пит-лейна. Механики оттолкали машину к боксам команды, закрепили колесо должным образом и вновь отправили Норриса на трассу. Британский пилот вернулся в гонку последним и не имел реальных перспектив ощутимо улучшить свое положение в протоколе. В итоге команда попросила пилота прекратить борьбу и вернуться в боксы после 48-го (из 71-го) круга.

Похожим образом ситуация развивалась в сентябре на Гран При Италии, когда из-за плохо закрепленного колеса был вынужден сойти с трассы Карлос Сайнс – после этого команда получила штраф в 5 000 евро за то, что не смогла обеспечить безопасность работы на пит-стопе.

По итогам гонки в Мексике McLaren грозил аналогичный штраф – однако судьи, как следует из соответствующего заявления FIA, не смогли найти надежных доказательств того, что колесо было закреплено ненадежно. Сама же команда сообщила судьям, что «у механика, работавшего с передним левым колесом, не было уверенности в надежности его крепления – из-за чего было принято решение остановить машину для проверки».

Руководитель команды Андреас Зайдль, комментируя ситуацию, сообщил журналистам, что в Монце и Мексике у механиков возникли две разных проблемы. «На этот раз мы оперативнее среагировали и смогли остановить машину до того, как она выехала на трассу, – поделился своими мыслями менеджер. – Но лучше, конечно, вообще не доводить дело до такой ситуации. Когда пит-стоп длится 2,5 секунды, все делается на пределе, и перекос гайки – это несчастливое стечение обстоятельств. Но конечно же, из этого надо сделать выводы и понять, что и как можно улучшить».