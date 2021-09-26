McLaren: Не пытались заставить Норриса заехать на пит-стоп

Ландо Норрис стартовал первым на Гран При России и лидировал большую часть гонки. Перед финишем, когда в Сочи пошел дождь, британец заехал в боксы за промежуточной резиной, только когда потерял немало времени, оказавшись за пределами трассы. В итоге на финише британец был лишь седьмым.

Босс McLaren Андреас Зайдль не стал винить пилота, разделив с ним ответственность за решение.

«Ландо сильно разочарован, но это часть нашего спорта, – сказал Зайдль. – Задним число всегда легко судить, что можно было сделать иначе. Мы ошиблись всей командой, решение остаться на трассе было неверным. Но это тоже часть нашего спорта. И Ландо здесь достаточно давно, чтобы это понимать.

Ошибка не только его, но и всей команды. У нас была возможность его заставить [заехать в боксы] при той информации, что у нас была. Но мы вместе приняли решение остаться. Льюис тоже вел такой дискуссию с командой, но он был вторым и потому мог посмотреть, что сделаем мы, и поступить наоборот. У нас такого шанса не было.

Мы хотели выиграть, поэтому решили остаться на трассе. Не сработало. Нам надо все проанализировать, извлечь уроки и сработать лучше в следующий раз».