McLaren не отстранит Сайнса от работы с техникой, несмотря на уход в Ferrari

Карлос Сайнс покинет McLaren по окончании нынешнего сезона – еще в мае было объявлено о его контракте с Ferrari. Обычно в таких случаях ближе к концу года команды ограничивают доступ уходящего пилота к техническим наработкам. Но в McLaren решили обойтись без этого.

«Пока Карлос полностью вовлечен в нашу работу и на трассе, и на базе, – сказал глава команды Андреас Зайдль во время Гран При Тосканы. – Мы считаем, что это лучший способ работы, чтобы добиться максимума, в том числе и от Карлоса. В конце концов, в этом году у нас общая цель.

Карлос хочет набрать максимум очков, и мы тоже. Честно говоря, я думаю, что мы сохраним текущую модель работы до конца года».

Сайнса в McLaren заменит Даниэль Риккардо из Renault. Французская команда ранее также решила не отстранять его от технической работы, так как ограничения на доработку болидов все равно не позволят сильно изменить машины в 2021 году.