McLaren не хватает уверенности в быстрых поворотах

На предсезонных тестах Формулы 1 этого года команда McLaren была одним из главных героев. Пилоты британского коллектива показывали хорошие времена на шинах сравнительно жестких составов. Эксперты, наблюдавшие за нюансами поведения болидов на треке, отмечали, насколько уверенной выглядит управляемость болида MCL35M и насколько много машина позволяет гонщикам.

Наконец, конструкторы McLaren удивили соперников и публику конструкцией заднего диффузора – для обхода введенных в межсезонье ограничений британская команда использовала элегантное решение, до которого другие коллективы не додумались (или не решились использовать).

На пятничных тренировках Гран При Бахрейна команда также проявила себя неплохо. Ландо Норрис показал третье время в первой практике и второе – во второй, причем отставание от Макса Ферстаппена уменьшилось в несколько раз (с полусекунды до одной десятой). Однако впечатления британского пилота, озвученные им в беседе с журналистами британского телеканала Sky Sports, оказались не слишком позитивными.

«Честно говоря, машина не так хороша, как кажется. Сегодняшний день меня слегка удивил, – сообщил Норрис журналистам. – Ситуация для нас достаточно многообещающая – и если завтра мы сможем добиться прогресса, результаты могут оказаться неплохими. Но сегодня я чувствовал себя за рулем не так чтобы очень уверенно.

Машина была недостаточно хороша в поворотах. Нельзя сказать, что проблемы были в какой-то одной конкретной точке – я сталкивался с ними на разных участках. На каких-то отрезках машина была хороша, но на каких-то вела себя похуже. Конечно, все это зависело от ветра, от температуры воздуха, от количества топлива.

Пожалуй, наименее уверенно я чувствовал себя в среднескоростных и быстрых поворотах. К примеру, в 6-м, в 7-м… На первом же быстром круге я там ошибся и был вынужден прервать попытку – просто в момент поворот руля задние колеса сорвало с траектории. Так что, моя уверенность в машине сейчас даже ниже, чем в прошлом году – хотя есть и улучшения».

Похожим образом прокомментировал ситуацию и напарник Норриса, Даниэль Риккардо – он в протоколах первой и второй тренировок был 9-м и 6-м соответственно.

«Были ли у меня сегодня замечательные круги? Нет, таких пока не было. Не думаю, что я сегодня смог выйти на некий хороший базовый уровень. Не хочу выглядеть пессимистом, но пока мы не сжились с машиной на сто процентов, не можем выжимать из нее максимум и постоянно делать с болидом то, что хотим. Но тот факт, что мы среди лидеров, конечно, воодушевляет.

Думаю, путь к хорошим результатам – и дальше активно работать с инженерами и лучше понимать машину. Наматывать больше кругов, избавлять от каких-то старых привычек… К примеру, на тестах в третий день я был гораздо увереннее, чем в первый. А сейчас на второй тренировке чувствовал себя лучше, чем на первой. Нужно просто побольше времени в кокпите и на трассе».