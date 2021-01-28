McLaren назвала дату презентации новой машины

Команда Формулы 1 McLaren покажет свой новый болид MCL35M 15 февраля. Презентация пройдет в технологическом центре McLaren в Уокинге и будет транслироваться при поддержке канала Sky Sports.

Кроме нового болида, McLaren представит публике и нового пилота – Даниэля Риккардо, перешедшего из Renault. В 2021 году он составит пару Ландо Норрису.

McLaren стала второй командой, назвавшей дату презентации своего болида-2021. Ранее Alfa Romeo объявила, что покажет новую машину 22 февраля в Варшаве.

Предсезонные тесты Ф1 стартуют 12 марта в Бахрейне, а первый Гран При намечен там же на 26-28 марта.