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Формула 1 Новость

McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin

В Уокинге не придумали варианта лучше, чем выбрать дату 13 февраля, уже занятую соперниками

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin
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Вечером в пятницу McLarey раскрыла в социальных сетях дату презентации своего нового автомобиля, который должен получить индекс MCL37. Это понедельник 13 февраля. 

Это первый случай, когда одна из команд предпочла дату, уже выбранную кем-то из соперников. Разумеется, никакого запрета здесь быть не может, но обычно участники чемпионата стараются сделать так, чтобы в день показа их машины не было других инфоповодов. 

И хотя пока свои даты выбрали всего четыре команды, в McLaren все же назначили свое мероприятие на тот же день, что Aston Martin до этого. Церемония по традиции пройдет на базе британского коллектива. 

За Уокинг в новом сезоне будут выступать Ландо Норрис и дебютант Ф1 Оскар Пиастри, который занял место своего уволенного соотечественника Даниэля Риккардо. Чтобы получить право усадить молодого австралийца за руль, McLaren пришлось судиться с Alpine в начале прошлой осени. 

Новым главой команды стал Андреа Стелла – Андреас Зайдль, прежде занимавший этот пост, перешел в программу Audi. 

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin
13 февраля McLaren
14 февраля Ferrari
16 февраля Alpine
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