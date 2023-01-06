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Вечером в пятницу McLarey раскрыла в социальных сетях дату презентации своего нового автомобиля, который должен получить индекс MCL37. Это понедельник 13 февраля.

Это первый случай, когда одна из команд предпочла дату, уже выбранную кем-то из соперников. Разумеется, никакого запрета здесь быть не может, но обычно участники чемпионата стараются сделать так, чтобы в день показа их машины не было других инфоповодов.

И хотя пока свои даты выбрали всего четыре команды, в McLaren все же назначили свое мероприятие на тот же день, что Aston Martin до этого. Церемония по традиции пройдет на базе британского коллектива.

За Уокинг в новом сезоне будут выступать Ландо Норрис и дебютант Ф1 Оскар Пиастри, который занял место своего уволенного соотечественника Даниэля Риккардо. Чтобы получить право усадить молодого австралийца за руль, McLaren пришлось судиться с Alpine в начале прошлой осени.

Новым главой команды стал Андреа Стелла – Андреас Зайдль, прежде занимавший этот пост, перешел в программу Audi.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin 13 февраля McLaren 14 февраля Ferrari 16 февраля Alpine