McLaren назначила показ машины 2023 года на тот же день, что Aston Martin
В Уокинге не придумали варианта лучше, чем выбрать дату 13 февраля, уже занятую соперниками
Вечером в пятницу McLarey раскрыла в социальных сетях дату презентации своего нового автомобиля, который должен получить индекс MCL37. Это понедельник 13 февраля.
Это первый случай, когда одна из команд предпочла дату, уже выбранную кем-то из соперников. Разумеется, никакого запрета здесь быть не может, но обычно участники чемпионата стараются сделать так, чтобы в день показа их машины не было других инфоповодов.
И хотя пока свои даты выбрали всего четыре команды, в McLaren все же назначили свое мероприятие на тот же день, что Aston Martin до этого. Церемония по традиции пройдет на базе британского коллектива.
За Уокинг в новом сезоне будут выступать Ландо Норрис и дебютант Ф1 Оскар Пиастри, который занял место своего уволенного соотечественника Даниэля Риккардо. Чтобы получить право усадить молодого австралийца за руль, McLaren пришлось судиться с Alpine в начале прошлой осени.
Новым главой команды стал Андреа Стелла – Андреас Зайдль, прежде занимавший этот пост, перешел в программу Audi.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin
|13 февраля
|McLaren
|14 февраля
|Ferrari
|16 февраля
|Alpine
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