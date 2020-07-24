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McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора

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McLaren нацелилась вернуть в Ф1 культового спонсора
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 июл. 2020 г., 10:08

Команду заметили на съемках рекламы с брендом Gulf Oil, который может стать ее новым партнером

В четверг в социальных сетях появились кадры, сделанные на одной из европейских заправок. Там машину Ф1 и спорткар McLaren можно было увидеть с логотипами Gulf.

В съемках участвовали пилот Ландо Норрис и глава коллектива Зак Браун, что позволило сделать вывод о серьезности намерений сторон и скором объявлении о начале сотрудничества.

 

До прошлого сезона официальным поставщиком топлива и смазочных материалов для McLaren была бразильская компания Petrobras, но в конце 2019-го стороны объявили о разрыве отношений. Никаких известий о новом партнере с той поры не было. 

В McLaren отказались от официальных комментариев по поводу фото, но вскоре сами разместили кадры со съемок в социальных сетях – при этом применив размытие в местах логотипов Gulf.

Если британцам действительно удалось договориться с нефтяной компанией, это сделает возможным возвращение культового спонсора в Ф1. В 60-е годы Gulf уже поддерживала команду Брюса Макларена, однако главным образом этот бренд известен поклонникам гонок благодаря соревнованиям на выносливость.

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Ливрея Gulf стала культовой в Ле-Мане, где в начале 70-х ее использовала команда Porsche – и до настоящего времени сохраняют частники, выступающие на машинах этой марки.

Уже в 90-е у Gulf был еще один период сотрудничества с McLaren, когда в фирменные цвета красили спорткар F1. На нем команда Рея Беллма стала сильнейшей в своем классе в «24 часах Ле-Мана» 1997 года.

McLaren F1 GTR BMW №39 команды Gulf Team Davidoff: Рей Беллм, Эндрю Гилберт-Скотт, Масанори Секия

McLaren F1 GTR BMW №39 команды Gulf Team Davidoff: Рей Беллм, Эндрю Гилберт-Скотт, Масанори Секия

Фото: Патрик Мартиноли

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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